Oktay Balcı: Belki klasik olacak ama… Çocukluk hayalimdi

Kocaelispor’un yeni transferlerinden Oktay Balcı ilk açıklamalarını gazetemize yaptı. Başarılı golcü “Belki klasik olacak ama Kocaelispor’da forma giymek çocukluk hayalimdi” dedi.

KIRŞEHİR’DE İŞLER İYİ GİTTİ

İlimizin yetiştirdiği başarılı golcülerden Oktay Balcı’dan ilk açıklamalar geldi. Kocaelispor ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Oktay gazetemize konuştu. Şehrinin takımda forma giyeceği için mutlu olduğunu ifade eden Oktay şu düşüncelere yer verdi: Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Erzincan, ikinci yarısında da Kırşehirspor’da forma giydim. Özellikle Kırşehir’de işler kendi adıma iyi gitti ve iyi bir sezon geçirdim.

O AN VAZGEÇTİM

Yeni sezon öncesinde teklifler vardı. En ciddi ve mali anlamda cazip teklif bir şehir takımından geldi. Açıkçası o takıma imza atacağımı düşünüyordum. Bir tanıdık vasıtası ile benim hakkımda bilgi alan Başkanımız Engin Koyun aradı ve beni Kocaelispor’a düşündüklerini söyledi. İnanın o an heyecandan cevap verirken bile zorlandım ve düşündüğüm takıma gitmekten hemen vazgeçtim. Paranın miktar benim için önemli değildi ve Kocaelispor’a seve seve evet dedim.

DAHA NE İSTEYEBİLİRİM Kİ?

Belki size klasik gelecek ama Kocaelispor’da forma giymek çocukluk hayalimdi. Neticesinde ben de bu şehrin bir insanıyım ve profesyonel bir futbolcunun forma giydiği takım, şehrinin takımıysa daha ne isteyebilir ki? İzmit’e geldim, önce prensipte, ardından resmi anlamda Kocaelispor ile anlaştım. Transferimde emeği olan başta Başkanımız Engin Koyun’a, transfer komitesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

İŞTAHLI VE ÖZGÜVENLİ OLACAĞIM

Evet, hayalimi gerçekleştirdim ancak işim daha yeni başlıyor. Kocaelispor taraftarı önünde oynamanın özgüveni ve iştahı ile atabildiğim kadar gol atıp camiayı sevindirmek istiyorum. Gölcükspor’da oynarken “Bir gün İsmetpaşa’da Kocaelispor forması ile gol atmak bana nasip olur mu?” diyordum. Belki tarihi İsmetpaşa Stadı’nda olmayacak ancak muhteşem stadımızda fileleri havalandırmayı fazlası ile arzuluyorum.

SÜREKLİ ARARIM

Sorduğunuz için söylüyorum. Kendimi takım oyuncusu olarak adlandırabilirim. Sürekli arayışlarda olurum, rakibi rahatsız ederim, temaslı oyunu severim, hem sırtım hem de yüzüm dönük oynayabilirim. Boyum çok uzun değildir ancak kenar toplarda da etkili olmaya gayret ederim. Takım ve sisteme duyarlı şekilde, benden istenen neyse görevimi yerine getirmek için elimden geleni yaparım.

HEDEF TAKIM OLACAĞIZ

2. Lig’in sertliğini ve dinamiklerini fazlası ile biliyorum. Bu ligde mücadele etmezsen kimse senin gözünün yaşına bakmaz. O yüzden maçın başından sonuna kadar disiplini elden bırakmamak zorundayız. Kocaelispor olarak artılarımız ancak şöyle bir handikapımız da var. Rakipler gücümüzün farkında ve dolayısı ile de bu durum bizi hedef takım yapacak. Bize karşı daha agresif ve konsantre olmuş şekilde mücadele edilecek.

CAMİAYA YAKIŞACAĞIZ

21 numara bana şans getiriyor. Bu sezon da 21’i giymek isterim. Kadromuz gerçekten çok iyi ve karakterli futbolculardan kurulu… Dikkatimi çeken konulardan birisi de genç kardeşlerimizin kaliteleri. Hepsini çok beğendiğimi söyleyebilirim. İleride Okan abi ve Mertan ile birlikte İsa ve Yusuf Efe kardeşlerimizle tatlı bir rekabet içinde olacağız. Diğer bölgelerde de her hangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ancak maç sahada kazanılıyor. Kocaelispor armasının değerini ve ağırlığını bilerek bu sezon taraftarımıza ve camiamıza yakışan bir takım olacağımıza fazlası ile inanıyorum.