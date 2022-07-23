Belediye Derincespor sezonu açtı!

Çalkantılı günleri geride bırakan Belediye Derincespor’da sezon 31 futbolcuyla açıldı. Yeni teknik adam İsmail Cem Cambaz ayağının tozu ile ilk çalışmada yer aldı. Kondisyoner Sercan Alp ve Kaleci Antrenörü Nuri İlker Kıldır Cambaz’a yardım etti. Ekibe il dışından bir antrenörün daha katılacağı belirtildi.

UNUTMAK İSTEYECEKLERİ BİR SEZONDU

Belediye Derincespor’un geçen sezon başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Mali kriz içindeki kulübü ayakta tutan unsurların başında bir birinden karakterli futbolcuların takımda yer alması geliyordu. Takım geçen sezon tüm zorluklara rağmen Play-Off’un kapısından döndü ve bu sezon öncesinde de kaos birkaç gün öncesine kadar devam etti.

5 FUTBOLCU HARİÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın devreye girmesi sonrası takım yok olmaktan kurtuldu. Sarı lacivertliler yeni teknik direktör İsmail Cem Canbaz’ın da katılımı ile sezonu açtı. Farklı takımlara transfer olan Mesut Can, Melih, Taha ve Berkay ile Ordu’dan çok iyi bir teklifi bulunan Muhammed Enes dışında geçen sezon forma giyen tüm futbolcular ilk çalışmada yer aldı.

KAMPLAR BOLU’DA

Bu futbolcularla birlikte U-19’un yetenekli gençleri ve ilk etaptaki denemelerin ardından seçilen futbolcular antrenmanda yer aldı. İsmail Cem Cambaz takımla tanışırken, antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından takım iki gruba ayrıldı. Serdar Alp denetimindeki eski futbolcular 2 set halinde minder üzerinde çeşitli hareketler yaparken 10’ar dakika koşu yaptı. Diğer grup ise dar alanda maç yaptı. Derince ekibi günde yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek ve kamplarının ikisi de Bolu’da yapacak.

Haber – Erdem ÖVÜÇ

Foto – Ali KÖKSAL