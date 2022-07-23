Goalball Turnuvasına rekor katılım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 18-22 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu, Hasan Gemici Kapalı Spor Salonu ve Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara Türkiye genelinde 35 erkek takım ve 12 kadın takım, toplamda 550 özel sporcu katılım sağladı. 4 gün boyunca çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve kulüpler belli oldu.

HER GÜN 40 TAKIM MAÇ YAPTI

Türkiye Goalball Yükselme mücadelesinde her gün yaklaşık 40 takım karşılaştı. Mücadelede yer alan takımlardan erkekler; 8 dakikadan 2 devre toplamda 16 dakika, kadınlar ise 12 dakikandan 2 devre 24 dakika müsabaka yaptı. Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen final karşılaşmasına Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Federasyon Başkan Vekili Mustafa Kandemir, yönetim kurulu üyesi Orhan Tanrıkulu, Mehmet Kozanoğlu ve Tolga Keskin, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve sporseverler katılım sağladı.

FEDERASYONDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Federasyon Başkanı Yıldırım, ‘’Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak Kocaeli’mizde Goalball Kadın ve Erkek Yükselme maçlarımızı yaptık. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm lojistik ve konaklama ihtiyaçlarımız giderildi. Önemli bir sayıdan bahsediyoruz, 5 gün boyunca 550’ye yakın sporcu katılım sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıldı. Önceden de biliyorum Başkanımız Büyükakın, yoğun enerjisiyle her alanda olduğu gibi Türk sporuna da büyük katkı sunuyor. Böyle bir teklifle gittiğimiz zaman seve seve bu olayı karşılayabileceğini söyledi. Ben bütün görme engeliler camiası adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcı kulüplerimize bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum’’ dedi.

ERKEKLER VE KADINLAR KATEGORİLERİ

Turnuva sonucunda Erkekler’de İstanbul Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Bağımsız Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü olarak bir üst lige yükseldi. Kadınlar’da ise 1. olan Ankara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 2. olan Pamukkale Görme Engelliler Spor Kulübü ve 3. Olan İstanbul Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü yine bir üst lige çıktı.

TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR

Erkek Goalball takımları;

1. 1915 Çanakkale Spor Kulübü Derneği

2. 55 Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

3. Anadolu Kartalları Görme Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

4. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği

5. Bağımsız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

6. Başkent Görme Engelliler Spor Kulübü

7. Çanakkale Engelliler Derneği Ve Spor Kulübü

8. Çanakkale Gören Kalpler Spor Kulübü Derneği

9. Çankırı Gençlik Ve Spor Kulübü

10. Çorum Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

11. Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

12. Dilek Eğitim Ve Spor Kulübü Derneği

13. Gaziantep Görbir Spor Kulübü

14. Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü

15. Karahisar Kalesi Görme Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

16. Karatay Engelliler Spor Kulübü

17. Kayseri Gençlik Hizmetleri Görmeyenler Spor Kulübü

18. Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

19. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü

20. Meram Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

21. Orduspor Görme Engelliler Derneği

22. Rize Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

23. Sakarya 54 Görme Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

24. Samsun 19 Mayıs Görme Engelliler Spor Kulübü

25. Samsun 1919 Görme Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü

26. Samsun Görme Engelliler Spor Kulübü

27. Selçuklu Görme Engelliler Spor Kulübü

28. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulubü Derneği

29. Şanlıurfa Işıgım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

30. Timsahlar Görme Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

31. Trabzon Görme Engelliler Sanat Ve Spor Kulübü Derneği

32. Turkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi

33. Uşak Engelliler Gençlik Ve Spor Kulübü

34. Van Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

35. Yamanlar Görbir Spor Kulübü Derneği

36. Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

Kadın Goalball Takımları;

1. Çanakkale Gören Kalpler Spor Kulübü Derneği

2. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

3. Engelsiz Akademi Spor Kulübü

4. Euro Mobilya Aksaray Engelsiz Spor Kulübü

5. Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü

6. İstanbul Umut Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

7. Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Klb.

8. Meram Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

9. Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü Derneği

10. Samsun Ayvacık Engelsiz Spor Kulübü Derneği

11. Türkiye Görme Engelliler Derneği Spor Kulübü

12. Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği