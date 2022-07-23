23 Tem 2022 - 10:37- Gündem G: 23 Tem 2022 - 10:40

Körfez Belediyesine ait 7 adet daire satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez Belediyesine ait 7 adet daire satılacak

23 Tem 2022 - 10:37 - Gündem

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