Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden "P Palaka" kiralama ihalesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim ilçesine tahsisli olarak taşıma faaliyeti gösterecek 25 adet P plakayı, her plaka için ayrı ayrı teklif verilmek üzere 8 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi gereğince kapalı teklifle kiraya verecek.
Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir ve 500 Türk Lirası ödeme yapılarak temin edilebilir. İhale, 3 Ağustos 2022 tarihinde Encümen toplantı salonunda yapılacak.
Plaka başına yıllık muhammen kiralama bedeli KDV hariç 20 bin Türk Lirasıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.