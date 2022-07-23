23 Tem 2022 - 10:44- Ekonomi G: 23 Tem 2022 - 10:46

Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorine pazartesi gecesi indirim gelecek.

Motorine indirim geliyor mask

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da değişimi beraberinde getiriyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.
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23 Tem 2022 - 10:44 - Ekonomi

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