Alınan bilgiye göre Başiskele Yeniköy Havuzlu Bahçe Mahallesi Kirazlıkent Konutlarında ikamet eden 17 yaşındaki Cavit T. ailesi evde olmadığı esnada Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis olan babasının beylik tabancası ile intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cavit T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Cavit T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başiskele Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Cavit T.'nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
23 Tem 2022 - 11:31- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2022 - 11:41
17 yaşındaki Cavit intihar etti
Başiskele Yeniköy Havuzlu Bahçe Mahallesinde ikamet eden lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Cavit T., polis memuru olan babasının beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.