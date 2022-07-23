23 Tem 2022 - 11:31- Asayiş G: 23 Tem 2022 - 11:41

17 yaşındaki Cavit intihar etti

Başiskele Yeniköy Havuzlu Bahçe Mahallesinde ikamet eden lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Cavit T., polis memuru olan babasının beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
17 yaşındaki Cavit intihar etti mask
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Alınan bilgiye göre Başiskele Yeniköy Havuzlu Bahçe Mahallesi Kirazlıkent Konutlarında ikamet eden 17 yaşındaki Cavit T. ailesi evde olmadığı esnada Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis olan babasının beylik tabancası ile intihar etti. Evden gelen silah sesi üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cavit T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Cavit T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başiskele Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Cavit T.'nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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23 Tem 2022 - 11:31 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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