Görevden alınınca genel başkanına hakaret etti! Özdağ’dan cevap geldi

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık’ın Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından görevden alındığı iddiası bir süre kent kamuoyunda konuşuldu. Görevden alınma iddialarını reddeden Çalık kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmişti. Konu ile alakalı beklenen resmi açıklama daha sonra gelmiş, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın imzasını taşıyan görevden alma yazısı Kocaeli Valiliğine gönderilmişti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKMIŞ

Vedat Çalık'ın yerine kongreye kadar geçici olarak İş İnsanı Ersin Özyılmaz atandı. Görevden alınan Vedat Çalık, Zafer Partisi Basın Grubuna ilginç mesajlar gönderdi. Çalık mesajında, "10 yıllık sabıkası bulunan Ersin Eryılmaz'ı geçici il başkanı olarak atayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tokat... Vedat Çalık'tan Ümit Özdağ'a gerekli açıklamaları bir basın açıklaması ile paylaşacağım" dedi.

GENEL BAŞKAN’A HAKARET

Vedat Çalık aynı zamanda genel başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ'a da hakaret etti. Özdağ’ın cep telefonuna Whatsapp'tan yazdığı mesajı da paylaşan Çalık, ettiği hakaretleri kamuoyu ile paylaştı. Çalık'ın Özdağ'a, "Uçkurundan teslim alınmış bir genel başkansın. Yazıklar olsun sana" ifadelerini kullandığı görüldü.

“BÜYÜKŞEHİR’DEN İHALE ALAN İL BAŞKANI”

Vedat Çalık’ın özellikle “Uçkurundan teslim alınmış bir genel başkansın” açıklaması, geniş yankı uyandırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyla ilgili paylaşım yaptı ve kişisel Twitter adresinden, Vedat Çalık’ı neden görevden aldığını açıkladı: Özdağ, “CHP’li İzmit Belediyesini haklı haksız eleştirdiği, AKP’li Kocaeli Belediyesinden ise ihale aldığı için görevden aldığım, görevden alınmamak için yalan söyleyen eski il başkanı görevden alınma belgesi üzerine hakaret etmiş. Öyle ise neden partidesin demezler mi? Netflix’i öneririm, görüntü iyi” dedi.