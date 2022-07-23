Emekli saha komiserleri unutulmadı

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Süleyman Karadaş yaş haddinden ötürü emekliliğe ayrılan Necmi Bilgici ve Şabettin Sönmez için veda etkinliği düzenledi. İzmit Belediyesi Gülümse Kafe’de gerçekleşen buluşmaya cenazesi olan Şabettin Sönmez katılamadı.

PLAKET VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALDILAR

Kısa adı TFSKD olarak Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi ilimizin sevilen ancak yaş haddinden ötürü emekli olan saha komiserleri Necmi Bilgici, İbrahim Yılmaz ve Şabettin Sönmez için veda etkinliği düzenlendi. Cenazesi olduğu için Sivas’ta bulunan Şabettin Sönmez organizasyonda yer alamadı. Yapılan konuşmaların ardından Necmi Bilgi ve İbrahim Yılmaz’a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.