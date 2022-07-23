Emekli saha komiserleri unutulmadı

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Süleyman Karadaş yaş haddinden ötürü emekliliğe ayrılan Necmi Bilgici ve Şabettin Sönmez için veda etkinliği düzenledi. İzmit Belediyesi Gülümse Kafe’de gerçekleşen buluşmaya cenazesi olan Şabettin Sönmez katılamadı.
PLAKET VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALDILAR
Kısa adı TFSKD olarak Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi ilimizin sevilen ancak yaş haddinden ötürü emekli olan saha komiserleri Necmi Bilgici, İbrahim Yılmaz ve Şabettin Sönmez için veda etkinliği düzenlendi. Cenazesi olduğu için Sivas’ta bulunan Şabettin Sönmez organizasyonda yer alamadı. Yapılan konuşmaların ardından Necmi Bilgi ve İbrahim Yılmaz’a teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.