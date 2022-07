Sağlık Sen Kocaeli’de üçüncü Yıldırım dönemi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) Kocaeli Şubesi 6’ıncı Olağan Genel Kurulu bugün Başiskele’de bulunan The Ness Otel’de yapıldı. Mevcut Şube Başkanı Erdal Yıldırım’ın yeniden aday olduğu kongre tek liste olarak gerçekleşti. Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki de katılım sağladığı kongrede Divan başkanlığını Abdullah Duman’ın yaptı. Divan Üyeliklerini ise Şenol Şahin, Ahmet Saatçi, Cihan Özel ve Murat Ergül gerçekleştirdi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından Sağlık Sen Şube Başkanı Erdal Yıldırım üyelere seslendi.

“ÇALIŞMA KOŞULLARI HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR”

Yıldırım; pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek başladığı konuşmasında, “Bizler bu güne kadar tüm yol arkadaşlarımızla birlikte bu çatı altında verdiğimiz mücadelenin her safhasında olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduk. Malumunuz üzere, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın çalışma koşulları her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle son 2 yıldır ağır pandemi koşulları altında hiçbir maddi menfaat beklemeden, ailesinden sevdiklerinden fedakârlık ederek, mesai mefhumu gözetmeden emek harcayan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız maalesef ağır ekonomik koşullar altında ezilmektedir. Önemle vurgulamak isterim ki, çalışanlarımıza verilmiş sözlerin hala tutulmamış olması bizleri derinden üzmektedir.

“6 BİN KİŞİNİN HAKKINI NE YEDİK NE DE KİMSEYE YEDİRDİK”

Bunu hiçbir çalışanımız arasında sınıfsal ayrım gözetmeden söylüyorum. Bu yolda sendikamıza düşen tüm sorumlulukları geçmişte gösterdiğimiz gibi, gelecekte de göstereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Sendikacılık gönül işidir, sendikamızın geçmişten gelen değerlerini yaşatmak, üyelerimizin gür sesi olmak için, kendi dertlerimizden ziyade üyelerimizin dertleri ile dertlenmek için mazlumun, masumun sesi güçlü bir sendika olmak için çaba gösteriyoruz. Bizler sendikanın kuruşuna halel getirmedik. 6.000 kişinin hakkını ne yedik ne de kimseye yedirdik. Teşkilatımız ile birlikte devam ettiğimiz bu yolda yapacak çok işimiz var.

“FORMALİTEDEN İBARET GÖRMEDİK”

Hedefimiz profesyonel bir yönetim ile sağlıkta ve sosyal hizmetlerde projeler üreten güçlü bir Kocaeli Şubesi istiyoruz. Bizler sendikacılığı, asla formaliteden ibaret bir görev icrası olarak görmedik ve görmüyoruz. Ruhla, azimle, samimiyet ve fedakârlıkla zaman mefhumu gözetmeden yapılacak bir hizmet olarak tanımlıyoruz. Bu konuda geçmişteki faaliyetlerimizin gelecekteki tutum ve davranışlarımızın teminatı olacağını belirtmek isterim. Çalışan ayırt etmeden gece gündüz tüm üyelerimize iletişim kanallarımızı açık tutarak ekip arkadaşlarımızla birlikte her an yanlarında olmaya çalıştık. Sendikal faaliyetlerimizin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız arasında gördüğü takdir sebebiyle her yıl bir önceki yıla göre tüm zorluklara rağmen üye sayımızın artması, verdiğimiz emeğin olumlu bir yansıması olduğunu düşünüyorum.

“ÇOK DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERECEĞİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Son 4 yılda üye sayımızı 2 bin 500 arttırarak Kocaeli’de 6 bin üye sayısına ulaştık. Bu durum bizi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın temsili konusunda daha da güçlü kılmaktadır. Hepimizin bildiği gibi örgütlü toplum, sendikal anlamda güçlü ve sağlam bir dik duruş, çalışanlarımızın katkısı ile olacaktır. Bu sebeple sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın tüm zorluklar karşısında daha güçlü kılmak adına çok daha fazla çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın ağır ekonomik koşullar altında ezilmediği, alın teri ve emeklerinin karşılığını aldığı, sadece ekonomik olarak değil yarınlardan endişe etmedikleri bir çalışma hayatının temini için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU ASİL

1. ERDAL YILDIRIM

2. MEVLÜT AKDERE

3. UĞUR BAHAR

4. HALİL KAÇAR

5. EMİN ÖLMEZ

6. EROL KARAHAN

7. AYHAN BALTA

DENETİM KURULU ASİL

1. TEMEL ATAGÜR

2. YETKİN KONAK

3. ERTUĞRUL KORKMAZ

4. OKTAY TUNA

5. MEHMET ÖZKAN

DİSİPLİN KURULU ASİL

1. ALPER DAŞDEMİR

2. ZÜLAL SARIKAYA

3. ALİ COŞKUN

4. MUHAMMET TEKİN

5. ABDULKADİR AŞCI

ÜST KURUL DELEGELERİ

1. ERDAL YILDIRIM

2. MEVLÜT AKDERE

3. HALİL KAÇAR

4. EROL KARAHAN

5. TEMEL ATAGÜR

6. ERTUĞRUL KORKMAZ