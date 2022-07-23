Erkan Günenç  Gölcükspor yönetiminde yer aldı

Gölcükspor’da uzun seneler malzemeci olarak görev yapan, Başiskele Yakomoz Cafe ve Tetri Şavi Düğün Salonu’nun Sahibi Gölcüklü İş İnsanı Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Gölcükspor yönetime girdi.

ERKAN GÜNENÇ GÖLCÜKSPOR YÖNETİMİNDE

Gölcükspor’da uzun seneler malzemeci olarak görev yapan, Başiskele Yakomoz Cafe ve Tetri Şavi Düğün Salonu’nun Sahibi Gölcüklü İş İnsanı Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Gölcükspor yönetime girdi. Günenç açıklamarında ise “Gölcükspor yönetiminde 2022-2023 sezonunda görev yapacağım.

GÜNENÇ “16 SENE MALZEMECİLİK YAPTIM ŞİMDİ YÖNETİMDEYİM”

Erkan Günenç sözlerinin devamında ise 2002-2018 sezonları arasında 16 sene mazemecilik yaptım. Kulüpten 4 yıl önce işlerimin yogunlugundan bırakmak zorunda kaldım. 2019-2021 Sezonunda ise Değirmenderespor da genel kaptanlık yaptım. Benim için büyük mutluluktur. Gölcükspor benim için anlamı çok büyüktür. Yeni sezon camiamıza ve tüm takımlara başarılar diliyorum” diyerek sözlerini bitirdi.