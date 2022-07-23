23 Tem 2022 - 12:16- Gündem G: 23 Tem 2022 - 12:18

Erkan Günenç  Gölcükspor yönetiminde yer aldı
Erkan Günenç  Gölcükspor yönetiminde yer aldı mask

Gölcükspor’da uzun seneler malzemeci olarak görev yapan,  Başiskele Yakomoz Cafe ve Tetri Şavi Düğün Salonu’nun Sahibi Gölcüklü İş İnsanı Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Gölcükspor yönetime girdi. 

ERKAN GÜNENÇ GÖLCÜKSPOR YÖNETİMİNDE

Gölcükspor’da uzun seneler malzemeci olarak görev yapan,  Başiskele Yakomoz Cafe ve Tetri Şavi Düğün Salonu’nun Sahibi Gölcüklü İş İnsanı Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Gölcükspor yönetime girdi.  Günenç açıklamarında ise “Gölcükspor yönetiminde 2022-2023 sezonunda görev yapacağım.

GÜNENÇ “16 SENE MALZEMECİLİK YAPTIM ŞİMDİ YÖNETİMDEYİM”

Erkan Günenç sözlerinin devamında ise 2002-2018 sezonları arasında 16 sene mazemecilik yaptım.  Kulüpten 4 yıl  önce işlerimin yogunlugundan bırakmak zorunda kaldım. 2019-2021 Sezonunda ise Değirmenderespor da genel kaptanlık yaptım. Benim  için büyük mutluluktur. Gölcükspor benim için anlamı çok büyüktür. Yeni sezon camiamıza ve tüm takımlara başarılar diliyorum” diyerek sözlerini bitirdi.
# Başiskele

23 Tem 2022 - 12:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.978.465 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erkan Günenç  Gölcükspor yönetiminde yer aldı mask
Erkan Günenç  Gölcükspor yönetiminde yer aldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden "P Palaka" kiralama ihalesi mask
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden "P Palaka" kiralama ihalesi
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 öğrenci alacak mask
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 öğrenci alacak
Körfez Belediyesine ait 7 adet daire satılacak mask
Körfez Belediyesine ait 7 adet daire satılacak
Aşırı sıcaklar kapıda mask
Aşırı sıcaklar kapıda
Bizkandırayız Platformu’ndan Turan Sarı’ya vefa mask
Bizkandırayız Platformu’ndan Turan Sarı’ya vefa
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL