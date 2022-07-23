Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İsmet Yumakoğulları’nın kontratının 31 Mayıs 2027’ye uzatıldığı duyuruldu. 2020-2021 sezonunda Kocaelispor’a transfer olan İsmet, ilk sezonunda yalnızca 4 maçta forma şansı bulmuştu. Deneyimli file bekçisi geçtiğimiz sezon ise 17’si lig, 3’ü kupa olmak üzere 20 resmi maçta Kocaelispor formasını terletti.
23 Tem 2022 - 12:48- Spor Güncelleme: 23 Tem 2022 - 13:05
İsmet Yumakoğulları, 5 yıl daha Kocaelispor’da
Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları’nın sözleşmesini 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.