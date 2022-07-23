23 Tem 2022 - 12:48- Spor G: 23 Tem 2022 - 13:05

İsmet Yumakoğulları, 5 yıl daha Kocaelispor’da

Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları’nın sözleşmesini 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzattı.
İsmet Yumakoğulları, 5 yıl daha Kocaelispor’da mask

Kocaelispor, 27 yaşındaki kalecisi İsmet Yumakoğulları ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İsmet Yumakoğulları’nın kontratının 31 Mayıs 2027’ye uzatıldığı duyuruldu. 2020-2021 sezonunda Kocaelispor’a transfer olan İsmet, ilk sezonunda yalnızca 4 maçta forma şansı bulmuştu. Deneyimli file bekçisi geçtiğimiz sezon ise 17’si lig, 3’ü kupa olmak üzere 20 resmi maçta Kocaelispor formasını terletti.
# ile, Kocaelispor

23 Tem 2022 - 12:48 - Spor

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