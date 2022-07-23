Olay, Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İtalya vatandaşı I.C., Alman erkek arkadaşıyla parka geldi. 2 arkadaş kaybolunca, geri dönen Alman vatandaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, dün saat 00.00'da arama çalışmalarına başladı. Kanyonda yaklaşık 2 kilometre yürüyen ekipler, saat 04.00 sıralarında I.C.'ye ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan I.C. tabiat parkının giriş alanına getirildi. Alman arkadaşı ise I.C.'nin bulunmasına sevindiğini söyledi.
23 Tem 2022 - 13:19- Gündem Güncelleme: 23 Tem 2022 - 13:21
Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu
Gebze ilçesinde erkek arkadaşıyla gezerken kaybolan İtalya vatandaşı I.C., ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kanyonda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.