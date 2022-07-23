Olay, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. (41) isimli bir şahıs, 35 BFD 701 plakalı midibüsü yol kenarına park etmek istedi. Bu sırada midibüsün kapısının açılmasıyla birlikte Ömer K.’nın kızı E.K. (5), aşağıya düşerek aracın altında kaldı. Kızının düştüğünü gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik E.K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan E.K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik E.K., yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
23 Tem 2022 - 13:40- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2022 - 13:43
Babasının kullandığı midibüsün altında kaldı
Darıca ilçesinde babasının park etmeye çalıştığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.