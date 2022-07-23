Organlarıyla 6 hastaya umut olan Mücahit'in adı spor salonuna verildi

4 yıl önce ilimizde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve organları 6 hastaya nakledilen Mücahit Tunçbilek'in ismi, Gölcük’teki bir spor salonuna verildi. Programda Tunçbilek için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Burada konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, evlat acısını yaşayan herkese Allah'tan sabırlar diledi.

MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak da geçen sene meclis toplantısında Mücahit Tunçbilek'in isminin bu spor salonuna verilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, onun adının burada hep yaşayacağını bildirdi. Baba Vahit Tunçbilek ise hayatını kaybeden oğlunun 6 organının bağışlandığını dile getirerek, organların nakledildiği bazı kişilerin de burada olduğunu kaydetti. Oğlunun adının sonsuza kadar burada yaşayacağını ifade eden Tunçbilek, emeği geçenlere teşekkür etti.

KAZA NASIL OLDU ?..

Programa, Tunçbilek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Karadağ, Mehmet Uzun, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, 17 Nisan 2018'de tır ile minibüsün karıştığı kazada tır şoförü yaşamını yitirmiş, minibüste bulunan ve yaralanan dönemin Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi, bazı vali yardımcılarının ve kaymakamların eşleriyle, 2 koruma hastaneye kaldırılmıştı.