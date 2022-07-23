CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli’de saha çalışmalarını dün Gebze’nin köylerine yaptığı ziyaretlerle sürdürdü. Tarhan’a ziyaretlerinde CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Ziyaretlerine Tepemanayır Köyü’nde başlayan Tarhan, buradaki halkın ulaşımla ilişkili sorunlarını dinledi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerle bir araya geldi.

“ÇİFTÇİ MALİYETLER ALTINDA EZİLİYOR”

Tarhan köye ilişkin tespitlerini şöyle dile getirdi; “Tepemanayır köyü Gebze’nin hemen yanı başında ancak köy yolları hala stabilize. Köylü ulaşım sorunuyla uğraşıyor. Özellikle kış aylarında yağışlarla yollar çamura dönüyor ve köylümüz mağdur oluyor. Bu şikayetlerini bize ilettiler. Burada önemli bir geçim kaynağı da tarım ve hayvancılık. Ama çiftçi artan maliyetler altında eziliyor. Kimi üretimi bırakmak zorunda kaldığını söylüyor, üretime devam etmeye çalışanlar ise borçlarla boğuşuyor. Ekonomik kriz köyden kente her vatandaşımızı derin bir şekilde etkiliyor.”

“VERESİYE DEFTERLERİ KABARDI”

Ardından Ahatlı Köyü’ne geçen Tarhan ve beraberindekiler, burada da halkın sorunlarını dinledi. Bölge halkının ekonomiden şikayetlerini dile getirdiklerini söyleyen Tarhan, “Günümüze iletişim çağı diyoruz. Ama köylerimize Telekom hizmetleri de tam olarak sunulmadığı için, Gebze’deki köylerimizde iletişim çağında iletişim sorunları yaşanıyor. Sadece üretici sorun yaşamıyor. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Veresiye defterleri kabardı. Halkımızı mağdur etmemek için biz kepenk kapatacak noktaya geldik diyorlar” dedi.

“HALKIMIZ SANDIĞI BEKLİYOR”

Hatipler Köyü’nde kahvehane ziyareti gerçekleştiren Tarhan, burada da vatandaşın başta ekonomi ve zamlar olmak üzere dile getirdikleri sorunlarını dinledi. Tarhan, “Köylerde yaşayan vatandaşımız üretimden vazgeçip emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Buradan iktidara sesleniyorum: Türkiye’nin en önemli sorunu sizin kötü yönetiminizdir. Bu gidişe bir dur demenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Halkımız sandığı, CHP de ülkeyi girdiği bu kaostan kurtarmak için doğru politikaları hayata geçirmek için iktidarı beklemektedir” diyerek seçim çağrısında bulundu.