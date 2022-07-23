Küçükçağlayan son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin en eski otellerinden olan Otel Asya’nın sahibi Ali Kenan Küçükçağlayan(95) bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Küçükçağlayan'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Kocaeli’ye getirildi. İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, Küçükçağlayan ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Küçükçağlayan'ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'na toprağa verildi. Türkiye Otelciler Birliği’nin kurucularından olan Küçükçağlayan uzun yıllar ilimizde vergi şampiyonu olmuş bir isimdi.