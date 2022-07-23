Kocaeli’nin en eski otellerinden olan Otel Asya’nın sahibi Ali Kenan Küçükçağlayan(95) bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Küçükçağlayan'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Kocaeli’ye getirildi. İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, Küçükçağlayan ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Küçükçağlayan'ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'na toprağa verildi. Türkiye Otelciler Birliği’nin kurucularından olan Küçükçağlayan uzun yıllar ilimizde vergi şampiyonu olmuş bir isimdi.
23 Tem 2022 - 15:39- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2022 - 15:43
Küçükçağlayan son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan, Türrkiye Otelciler Birliği’nin kurucularından olan ve Otel Asya’nın sahibi Ali Kenan Küçükçağlayan, tedavi gördüğü hastanede yaşlılık nedeniyle vefat etti. Küçükçağlayan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.