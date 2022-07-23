23 Tem 2022 - 15:39- Asayiş G: 23 Tem 2022 - 15:43

Küçükçağlayan son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan, Türrkiye Otelciler Birliği’nin kurucularından olan ve Otel Asya’nın sahibi Ali Kenan Küçükçağlayan, tedavi gördüğü hastanede yaşlılık nedeniyle vefat etti. Küçükçağlayan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Küçükçağlayan son yolculuğuna uğurlandı mask
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Kocaeli’nin en eski otellerinden olan Otel Asya’nın sahibi Ali Kenan Küçükçağlayan(95) bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Küçükçağlayan'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Kocaeli’ye getirildi. İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet, Küçükçağlayan ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Küçükçağlayan'ın cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'na toprağa verildi. Türkiye Otelciler Birliği’nin kurucularından olan Küçükçağlayan uzun yıllar ilimizde vergi şampiyonu olmuş bir isimdi.
# bir, ardından, başkanı

23 Tem 2022 - 15:39 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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