Özak’tan İnterteks eleştirisi! “Kibirden kurtulmamıza az kaldı”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacak olan İnterteks hakkında sosyal medya hesabından eleştirilerde bulunan Özak, yıkım işlemi için kısıtlı kaynakların çarçur edildiğini ifade etti. Özak bir süre önce partisinden istifa edip İYİ Parti’ye transfer olmuştu.

“KİBİRDEN VE BEN BİLİRİMCİLİKTEN KURTULMAMIZA AZ KALDI”

Zekeriya Özak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bu, çelik ve tek katlı milli serveti yıkıp yok ederken vicdanınız hiç sızlamıyor mu? İzmit Millet Bahçesi'nin inşaatına verilen en düşük teklif 405 milyon liraymış. Fuarı, çok amaçlı 6 salon ve akvaryum binasıyla betonlaştıracağınıza bu salonları ve akvaryumu mevcut interteks binasına yerleştirseydiniz, fuarı da park-bahçeler dairesi marifetiyle açık alan olarak düzenleseydiniz bu paranın büyük bir kısmı kasada kalır ve ulaşım ve otopark problemlerine kaynak olurdu. Kısıtlı kaynaklar, ekonomideki korkunç yıkıma rağmen maalesef çarçur ediliyor. Hani nerede kaldı hep lafta övündüğünüz istişare kültürü. Üzülmeyin ve sabredin, bu hep böyle gitmeyecek. Kibirden ve ben bilirimcilikten kurtulmamıza az kaldı.”