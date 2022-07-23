Alınan bilgiye göre Başiskele Yuvacık Barajı üst tarafında bulunan Çataldere mevkiindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bi alana yayılırken duman ve alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların ulaşmakta zorluk çektiği bölgeye hortumlar eklenip uzatılarak müdahalede bulunuldu. 200 personel ve 40 aracın müdahalede bulunduğu yangında alevler güçlükle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 12 dönüm ağaçlık alanının küle döndüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
23 Tem 2022 - 21:02- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2022 - 21:03
Yuvacık’ta orman yangını: 12 dönüm alan kül oldu
Başiskele Yuvacık Barajı üst tarafında bulunan Çataldere mevkisinde çıkan orman yangınında yaklaşık 12 dönüm alan yanarak küle döndü. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.