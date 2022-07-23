Yuvacık’ta orman yangını: 12 dönüm alan kül oldu

Alınan bilgiye göre Başiskele Yuvacık Barajı üst tarafında bulunan Çataldere mevkiindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bi alana yayılırken duman ve alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların ulaşmakta zorluk çektiği bölgeye hortumlar eklenip uzatılarak müdahalede bulunuldu. 200 personel ve 40 aracın müdahalede bulunduğu yangında alevler güçlükle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 12 dönüm ağaçlık alanının küle döndüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.