23 Tem 2022 - 21:02- Asayiş G: 23 Tem 2022 - 21:03

Yuvacık’ta orman yangını: 12 dönüm alan kül oldu

Başiskele Yuvacık Barajı üst tarafında bulunan Çataldere mevkisinde çıkan orman yangınında yaklaşık 12 dönüm alan yanarak küle döndü. Alevler, itfaiye ve orman ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Yuvacık’ta orman yangını: 12 dönüm alan kül oldu mask
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Alınan bilgiye göre Başiskele Yuvacık Barajı üst tarafında bulunan Çataldere mevkiindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bi alana yayılırken duman ve alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların ulaşmakta zorluk çektiği bölgeye hortumlar  eklenip uzatılarak müdahalede bulunuldu. 200 personel ve 40 aracın müdahalede bulunduğu yangında alevler güçlükle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 12 dönüm ağaçlık alanının küle döndüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
# bir, Başiskele

23 Tem 2022 - 21:02 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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