24 Tem 2022 - 10:02- Gündem G: 24 Tem 2022 - 10:05

Hafta boyu kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta etkisini gösteren sıcak hava dalgası yeni haftada da devam edecek. Yarından itibaren birçok şehirde hava sıcaklıkları bir miktar daha artacak.
Hafta boyu kavrulacağız mask
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Türkiye yoğun sıcakların etkisi altında günler yaşıyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre sıcak hava dalgası bir süre daha bunaltmaya devam edecek. Hafta sonu Kocaeli'de 30 derece dolaylarında seyreden sıcaklık yeni haftada birkaç derece daha artacak. Karadeniz’in doğusu hariç hiçbir bölgede önemli bir yağış gözlenmeyecek.

YER YER SAĞANAK VE RÜZGAR ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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24 Tem 2022 - 10:02 - Gündem

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