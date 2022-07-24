Kocaeli’de yaz akşamları bir başka güzel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında birbirinden renkli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor. “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kartepe ve İzmit’te gerçekleştirilen açık hava sineması ve yerel müzisyen konserleri gerçekleştirildi.
KARTEPE VE İZMİT’TE ETKİNLİK
Vatandaşların yaz aylarında açık alanda vakit geçirmesi için birbirinden renkli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara unutulmayacak bir akşam yaşatıyor. “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlenen ve Gölcük ilçesinden başlayan etkinlikler Kartepe ve İzmit ilçelerinde devam etti.
YEREL MÜZİSYENLERDEN KONSER
Etkinlik öncesinde pandemi döneminde zor günler geçiren yerel müzisyenler, sırasıyla konser verdi. Kartepe Meşelik Parkında gerçekleştirilen etkinlikte yerel sanatçılar birbirinden güzel şarkıları vatandaşlar için seslendirdi. Programın sonunda ise ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi açık havada oynatıldı. Büyükşehir’in patlamış mısır ikramı eşliğinde filmi izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
AÇIK HAVADA SİNEMA
İzmit’te ise etkinlik Sekapark uçurtma tepesinde gerçekleştirildi. Yerel sanatçıların şarkılarına vatandaşlar coşkuyla eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise etkinlikte kemençe eşliğinde horon tepti. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin patlamış mısır ikramıyla ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi izletildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.