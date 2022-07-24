24 Tem 2022 - 10:56- Gündem G: 24 Tem 2022 - 10:58

Kocaeli’de yaz akşamları bir başka güzel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Kocaeli’nde Yaz Neşesi etkinliği Kartepe ve İzmit ilçeleri ile devam etti
Kocaeli’de yaz akşamları bir başka güzel mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında birbirinden renkli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor. “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Kartepe ve İzmit’te gerçekleştirilen açık hava sineması ve yerel müzisyen konserleri gerçekleştirildi.

KARTEPE VE İZMİT’TE ETKİNLİK

Vatandaşların yaz aylarında açık alanda vakit geçirmesi için birbirinden renkli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara unutulmayacak bir akşam yaşatıyor. “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlenen ve Gölcük ilçesinden başlayan etkinlikler Kartepe ve İzmit ilçelerinde devam etti.

YEREL MÜZİSYENLERDEN KONSER

Etkinlik öncesinde pandemi döneminde zor günler geçiren yerel müzisyenler, sırasıyla konser verdi. Kartepe Meşelik Parkında gerçekleştirilen etkinlikte yerel sanatçılar birbirinden güzel şarkıları vatandaşlar için seslendirdi. Programın sonunda ise ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi açık havada oynatıldı. Büyükşehir’in patlamış mısır ikramı eşliğinde filmi izleyen vatandaşlar, keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

AÇIK HAVADA SİNEMA

İzmit’te ise etkinlik Sekapark uçurtma tepesinde gerçekleştirildi. Yerel sanatçıların şarkılarına vatandaşlar coşkuyla eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise etkinlikte kemençe eşliğinde horon tepti. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin patlamış mısır ikramıyla ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi izletildi.

# bir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe

24 Tem 2022 - 10:56 - Gündem

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