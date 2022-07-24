24 Tem 2022 - 13:21- Siyaset G: 24 Tem 2022 - 13:22

BBP’li Başkan’dan belediyelere uyarı! “Bırakın bizim paramızla şov yapmayı”

BBP İl Başkanı Remzi Kaya sosyal medya hesabı üzerinden yazılı olarak yaptığı açıklamada belediyelerin şenliklere yaptığı harcamaları eleştirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
BBP’li Başkan’dan belediyelere uyarı! “Bırakın bizim paramızla şov yapmayı” mask

Sosyal medya hesabından AKP’ye yönelik çok sert açıklama yapan, “Yağma, talan ve hırsız düzeninizi unutmadık” diyen BBP İl Başkanı Remzi Kaya sözlerinin yankı uyandırması sonra geçtiğimiz haziran ayında istifasını genel merkeze sunmuştu. İstifasını genel merkeze sunan ama bir işlem görmeyen BBP İl Başkanı Remzi Kaya, sosyal medya hesabından başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin etkinlik ve harcamalarını eleştirdi.

“BIRAKIN BİZİM PARAMIZLA ŞOV YAPMAYI”

Milletin eğlenecek halinin olmadığını ifade eden Kaya, “Hemen hemen her gün bir eğlence, bir şenlik, bir sanatçı ile tüm ilçe ve Büyükşehir Belediyesi milyonları har vurup harman savuruyor, yapmayın. Halk yiyecek ekmek bulamazken, temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamazken nasıl eğlensin. Halkın milyonlarını sanatçılara, organizasyon firmalarına, çalgı çengiye ve siyasi şovlarınıza vereceğinize ekonomik kriz altında inleyen, evine ekmek götüremeyen, çocuğunun küçük bir isteğini karşılamak için ulaşım aracına vereceği bilet parasından tasarruf etmek için 5 durak arası mesafeyi yürümek zorunda kalan babanın halini düşünün. Bırakın bizim paramızla bize şov yapmayı, şenlik, eğlence vs. yapacağınıza halkın bir yıllık elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyin de şov görelim” dedi.
# bir, ile, başkanı

24 Tem 2022 - 13:21 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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