Kandıra'da 4114 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Sepetçi mah. 122 Ada, 7 Parsel,
Taşınmazın tarla tarımında kullanıldığı boş tarla olduğu görülmüştür. Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup orta eğimli yapıdadır. Taşlılık, tuzluluk va taban suyu problemi yoktur, Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal! amaçla kullanıtabilir nitelikte olup Marjinal Tarım arazisidir. Taşınmazın Kadastrol yola cephesi vardır. Yerleşim birimlerine nispeten yakın konumdadır.
Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Sepetçi mah. 122 Ada, 7 Parsel,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.