24 Tem 2022 - 13:24- Gündem G: 24 Tem 2022 - 13:26

Kandıra'da 4114 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 4114 m² tarla mahkemeden satılık
Kandıra'da 4114 m² tarla mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Sepetçi mah. 122 Ada, 7 Parsel,
Taşınmazın tarla tarımında kullanıldığı boş tarla olduğu görülmüştür. Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup orta eğimli yapıdadır. Taşlılık, tuzluluk va taban suyu problemi yoktur, Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal! amaçla kullanıtabilir nitelikte olup Marjinal Tarım arazisidir. Taşınmazın Kadastrol yola cephesi vardır. Yerleşim birimlerine nispeten yakın konumdadır.

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24 Tem 2022 - 13:24 - Gündem

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