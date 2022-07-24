Yazılım ve destek hizmeti alınacak

İLLER BANKASI AŞ VERİ SINIFLANDIRMA YAZILIMI VE VERİ SINIFLANDIRMA VE KİMLİKLENDİRME DANIŞMANLIĞI ALINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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