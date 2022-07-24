Eşmespor, 1. Amatör Lig’de de beklemek istemiyor!

2. Amatör Lig’de grubunu adeta süpüren ve yeni sezonda da şampiyonluk parolası ile yola devam eden Eşmespor’da sezon öncesi transferleri devam ediyor. Ağustos ayı içinde sezonu açmayı planlayan Kartepe temsilcisi bu sezon kaleci antrenörü olarak Gökhan Tekirdağlı ile anlaşma sağladı. Kulüp öte yandan kanat forvet Emircan Tuna, sağ bek Coşkun Ataş, 10 numara pozisyonunda oynayan Bünyamin Ataş, orta saha oyuncusu Mertcan Önen ve golcü futbolcu Coşkun Gökdemir ile de anlaşma sağladı. 1. Amatör Lig’de de beklemek istemeyen Eşmespor’da eksik görülen bölgelere transfer yapılacağı ifade edildi.