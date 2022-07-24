Süleyman Karadaş’tan meslektaşlarına teşekkür

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Süleyman Karadaş yaş haddinden ötürü emekli olan saha komiserleri Necmi Bilgici, Şabettin Sönmez ve İbrahim Yılmaz’a katkılarından ötürü teşekkür etti.
5 YIL SONRA BİR ARADAYIZ
Karadaş selamlama ve teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Öncelikle bu organizasyonda bizlere destek olan İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcimiz Mithat Ağa’ya çok teşekkür ederim. Yaklaşık 5 yıl önce bir emekli grubumuz için etkinliğimiz olmuştu. Şimdi ise İbrahim Yılmaz, Şabettin Sönmez ve Necmi Bilgici ağabeylerimiz için bir aradayız.
DERNEĞİMİZE EN İYİ HİZMETİ VERDİLER
Şabettin Sönmez’in bir cenazesi olduğundan aramızda yer alamadı. Kendisine başsağlığı diliyorum. Değerli saha komiserlerimiz yaz kış demeden kurumumuza en iyi şekilde hizmet verdiler. Onlar her zaman yanımızda olacaklar biz de onların yanlarında olacağız. Derneğimiz olarak emeklerinden ötürü kendilerine, tüm saha komiserlerimize ve aramızda ayrılan çok değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederim.
İNANCIM TAM
Saha komiserleri futbolumuzu parlayan yüzlerinden birisi haline geldi. Komiserlerimiz görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Zaman zaman öyle görevlendirmeler oluyor ki komiserlerimizin maliyeti aldığı ücretten daha fazla oluyor. Bu konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonumuzun duyarlı kalacağına olan inancım tamdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.