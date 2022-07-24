24 Tem 2022 - 13:32- Spor G: 24 Tem 2022 - 13:33

Süleyman Karadaş’tan meslektaşlarına teşekkür
Süleyman Karadaş’tan meslektaşlarına teşekkür mask

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Süleyman Karadaş yaş haddinden ötürü emekli olan saha komiserleri Necmi Bilgici, Şabettin Sönmez ve İbrahim Yılmaz’a katkılarından ötürü teşekkür etti.

5 YIL SONRA BİR ARADAYIZ

Karadaş selamlama ve teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Öncelikle bu organizasyonda bizlere destek olan İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcimiz  Mithat Ağa’ya çok teşekkür ederim. Yaklaşık 5 yıl önce bir emekli grubumuz için etkinliğimiz olmuştu. Şimdi ise İbrahim Yılmaz, Şabettin Sönmez ve Necmi Bilgici ağabeylerimiz için bir aradayız.

DERNEĞİMİZE EN İYİ HİZMETİ VERDİLER

Şabettin Sönmez’in bir cenazesi olduğundan aramızda yer alamadı. Kendisine başsağlığı diliyorum. Değerli saha komiserlerimiz yaz kış demeden kurumumuza en iyi şekilde hizmet verdiler. Onlar her zaman yanımızda olacaklar biz de onların yanlarında olacağız. Derneğimiz olarak emeklerinden ötürü kendilerine, tüm saha komiserlerimize ve aramızda ayrılan çok değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

İNANCIM TAM

Saha komiserleri futbolumuzu parlayan yüzlerinden birisi haline geldi. Komiserlerimiz görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Zaman zaman öyle görevlendirmeler oluyor ki komiserlerimizin maliyeti aldığı ücretten daha fazla oluyor. Bu konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonumuzun duyarlı kalacağına olan inancım tamdır.

# bir, ile, başkanı, İzmit belediyesi

24 Tem 2022 - 13:32 - Spor

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