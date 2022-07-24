24 Tem 2022 - 13:32- Spor G: 24 Tem 2022 - 13:34

Mithat Ağa: Saha komiserlerimizi çok önemsiyorum
Mithat Ağa: Saha komiserlerimizi çok önemsiyorum mask

İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, saha komiserleri derneğine herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti. 

ONLAR BU SAHALARDA ÇOK SIKINTI ÇEKTİLER

Emekli olan saha komiserleri Şabettin Sönmez, İbrahim Yılmaz ve Necmi Bilgici’ye futbola hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve şu şekilde konuştu: Saha komiserliği derneğini çok seviyorum. Buradaki 2 değerli büyüğüm ve aramızda yer alamayan Şabettin ağabeyimiz ile de çalıştım. Onlar da bu sahaların sıkıntılarını fazlası ile çekti. 

BEN DE YANLARINDAYIM

Gülümse Kafe İzmit Belediyesi’nin ancak ben hem saha komiserlerimize çok saygı duyuyorum hem de futbol il temsilcisiyim. Fatma Hanımefendi de sağ olsunlar bu tür konularda bizlere her türlü kolaylığı sağlıyor. Yöneticilik bazında çok rahatız çünkü Süleyman başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Saha komiserliği futbolumuzun olmazsa olmazlarından. Sevdiğinizde çok güzel bir ortamınız oluyor. Herkesin bu derneğe sahip çıkması lazım. Bu ailenin içinden gelen birisi olarak ben de her zaman derneğimizin yanındayım.

 

# bir, ile, İzmit belediyesi

24 Tem 2022 - 13:32 - Spor

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