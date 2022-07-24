Mithat Ağa: Saha komiserlerimizi çok önemsiyorum

İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, saha komiserleri derneğine herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
ONLAR BU SAHALARDA ÇOK SIKINTI ÇEKTİLER
Emekli olan saha komiserleri Şabettin Sönmez, İbrahim Yılmaz ve Necmi Bilgici’ye futbola hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve şu şekilde konuştu: Saha komiserliği derneğini çok seviyorum. Buradaki 2 değerli büyüğüm ve aramızda yer alamayan Şabettin ağabeyimiz ile de çalıştım. Onlar da bu sahaların sıkıntılarını fazlası ile çekti.
BEN DE YANLARINDAYIM
Gülümse Kafe İzmit Belediyesi’nin ancak ben hem saha komiserlerimize çok saygı duyuyorum hem de futbol il temsilcisiyim. Fatma Hanımefendi de sağ olsunlar bu tür konularda bizlere her türlü kolaylığı sağlıyor. Yöneticilik bazında çok rahatız çünkü Süleyman başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Saha komiserliği futbolumuzun olmazsa olmazlarından. Sevdiğinizde çok güzel bir ortamınız oluyor. Herkesin bu derneğe sahip çıkması lazım. Bu ailenin içinden gelen birisi olarak ben de her zaman derneğimizin yanındayım.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.