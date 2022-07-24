İbrahim Yılmaz: Saha komiserliğinin geleceğinden umutluyum

Emekli olan saha komiserlerinden İbrahim Yılmaz, derneğin düzenlediği etkinliğin kendisini çok onurlandırdığın belirtti ve şu şekilde konuştu: 2002 yılında derneği kurduk. Genel Merkez İzmir’deydi. Kocaeli’deki şubemiz 3 kişi ile kuruldu. O günkü kuruculardan ben kaldım. Şükürler olsun ki derneğimiz adına her şey iyi gidiyor. Yeni gelen arkadaşlarımız da görevlerini en iyi şekilde yerini getiriyor. Herkesin emeklerine sağlık.

TEŞEKKÜR EDERİM

Saha komiserliği gerçekten bambaşka… İlk başlarda bizlere “Siz kimsiniz derlerdi” şimdilerse ise saha komiserliği belli bir saygınlığa ulaştı. Bu saygınlığı sağlayan tüm emekçi arkadaşlarımıza şükranlarımı sunar, bizleri unutmayan Süleyman başkanımıza, Mithat ve Celal kardeşlerimize teşekkür ederim.