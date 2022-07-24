Necmi Bilgici: 20 yıl boyunca severek hizmet ettim

Emekli saha komiserlerinden Necmi Bilgici, 20 yıl boyunca derneğe elinden geldiği kadar iyi hizmet etmeye gayret ettiğini ifade etti.
DESTEĞE DEVAM EDECEĞİM
İlk maçına yıkılan ve konuk olan Körfez’deki Petkim Stadı’nda çıktığını ifade eden Bilgici şu şekilde konuştu: İyi kötü 20 yıl boyunca saha komiserliği derneğimize hizmet verdik. Yaş haddinden ötürü aktif görevimizi bitirdik ancak başkanımızın da onayı ile derneğimize desteğe devam edeceğiz. Bu işte hatıralarımız da oldu tabii ki.
KALECİ ELDİVENİ YOKTU
İlk maçın Petkim Stadı’ndaki Petkimspor maçıydı. Unutamadığım anılarım da oldu. Uzun yıllar önce Kocaelispor’un oynadığı maçta 1. Lig’de mücadele eden rakibinin yedek kalecisinin eldiveninin olmaması bizleri hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Farklı farklı bir hatıramız da oldu. Bizler için düzenlenen bu organizasyondan ötürü de Süleyman başkanımız ve il temsilcimiz Mithat Ağa’ya şükranlarımı sunarım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.