Necmi Bilgici: 20 yıl boyunca severek hizmet ettim

Emekli saha komiserlerinden Necmi Bilgici, 20 yıl boyunca derneğe elinden geldiği kadar iyi hizmet etmeye gayret ettiğini ifade etti.

DESTEĞE DEVAM EDECEĞİM

İlk maçına yıkılan ve konuk olan Körfez’deki Petkim Stadı’nda çıktığını ifade eden Bilgici şu şekilde konuştu: İyi kötü 20 yıl boyunca saha komiserliği derneğimize hizmet verdik. Yaş haddinden ötürü aktif görevimizi bitirdik ancak başkanımızın da onayı ile derneğimize desteğe devam edeceğiz. Bu işte hatıralarımız da oldu tabii ki.

KALECİ ELDİVENİ YOKTU

İlk maçın Petkim Stadı’ndaki Petkimspor maçıydı. Unutamadığım anılarım da oldu. Uzun yıllar önce Kocaelispor’un oynadığı maçta 1. Lig’de mücadele eden rakibinin yedek kalecisinin eldiveninin olmaması bizleri hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Farklı farklı bir hatıramız da oldu. Bizler için düzenlenen bu organizasyondan ötürü de Süleyman başkanımız ve il temsilcimiz Mithat Ağa’ya şükranlarımı sunarım.