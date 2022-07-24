24 Tem 2022 - 13:33- Spor G: 24 Tem 2022 - 13:35

İzmitli futbolcu Batuhan Boyoğlu evleniyor
İzmitli futbolcu Batuhan Boyoğlu evleniyor mask

İzmitli başarılı futbolcu, yeni sezonda Adana Bölgesel Amatör Lig takımlarından Adana 1954 Futbol Kulübü’nün formasını giyecek olan Batuhan Boyoğlu hayatını, 5 yıldır birlikte olduğu dünyalar güzeli genç iş kadını Berre Hanım ile birleştiriyor. Berre ve Batuhan’ın nikahı 31 Temmuz Pazar günü İzmit Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve nikah saat 16.30’da başlayacak. Berre ve Batuhan tüm eş, dost ve akrabalarını cemiyetlerine davet ediyor.

 
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24 Tem 2022 - 13:33 - Spor

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