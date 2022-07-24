Şenol Şimşek ADAY

Gölcük İlçesi ve ilimizin sevilen simalarından, sporun, sporcunun dostu, yardımsever, çalışkan, fanatik Kocaelispor ve Gölcükspor taraftarı Şenol Şimşek, 2024 seçimlerinde Ak Parti’den Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığını açıkladı. Şenol Şimşek, Gölcük ve Kocaeli şehri adına üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduğunu ifade ederken, uzun yıllar boyunca Gölcük’te ikamet ettiklerini, Gölcük ilçesinin genel sorunlarının ve bu sorunların çözüm yollarının ne olduğunun fazlası ile farkında olduğunu ifade etti. Şimşek, özellikle spora olan desteklerini artırarak yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.