24 Tem 2022 - 13:34- Spor G: 24 Tem 2022 - 13:35

İbrahim Gürel yuvada kaldı
İbrahim Gürel yuvada kaldı mask

Bölgesel Amatör Lig takımlarımızdan Değirmenderespor’da İbrahim Gürel ile yeni sezon için de anlaşma sağlandı. Transfer komitesi Başkanı Selim Aktürk ve Dinçer Sirmen ile akşam saatlerinde bir araya gelen Gürel, kendisini 1 yıl daha Değirmenderesporlu yapan sözleşmeye imza attı. İlimizin yetiştirdiği başarılı kanat forvetlerden İbrahim, yeşil siyahlı kulübün kaptanıydı. Güçlü oyununun yanında karakteri ile de örnek olan İbrahim Gürel, Gölcükspor’da uzun yıllar forma giydikten sonra Kepez Belediyes ve Derincespor forması giyen İbrahim’in 111 profesyonel maçı bulunuyor.

 
# bir, ile, başkanı

24 Tem 2022 - 13:34 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.951.378 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şenol Şimşek ADAY mask
Şenol Şimşek ADAY
İbrahim Gürel yuvada kaldı mask
İbrahim Gürel yuvada kaldı
İbrahim Yılmaz: Saha komiserliğinin geleceğinden umutluyum mask
İbrahim Yılmaz: Saha komiserliğinin geleceğinden umutluyum
Necmi Bilgici: 20 yıl boyunca severek hizmet ettim mask
Necmi Bilgici: 20 yıl boyunca severek hizmet ettim
İzmitli futbolcu Batuhan Boyoğlu evleniyor mask
İzmitli futbolcu Batuhan Boyoğlu evleniyor
Süleyman Karadaş’tan meslektaşlarına teşekkür mask
Süleyman Karadaş’tan meslektaşlarına teşekkür
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL