Emirhan Çavuş ile temastayız

Kızılcahamam kampı başlayan Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip sürpriz bir transfer yapmak için girişimlere başladı. Geride bıraktığımız sezon Erbaaspor’da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Emirhan Çavuş ile temasa geçildi.

ADANASPOR VE BODRUMSPOR DA İSTİYOR

Emirhan ile görüşmeler sürerken 2002 doğumlu futbolcu için Adanaspor ve Bodrumspor da arada. İki kulüp de 500’er yüz bin lira bonservis ile futbolcuyu renklerine katmak istiyor. Kocaelispor’un ise futbolcu için Erbaa ekibine teklif ettiği rakam 600 bin lira. Önümüzdeki sezon Erbaaspor ile sözleşmesi sona erecek olan 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon 32 lig maçında 4 gole imza attı.