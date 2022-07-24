Eski il Başkanı İl Binasına giderek genel başkan afişini yırttı

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Ümit Özdağ tarafından görevden alındı. Çalık’ın görevden alınma iddialarını reddettiği gün Ümit Özdağ’ın imzasını taşıyan görevden alma yazısı Kocaeli Valiliğine gönderildi.

“UÇKURUNDAN TESLİM ALINMIŞ BİR GENEL BAŞKANSIN”

Durumu hazmedemeyen Vedat Çalık’ın ilk hamlesi “genel başkanım” dediği Prof. Dr. Ümit Özdağ'a hakaret etmek oldu. Özdağ’ın cep telefonuna Whatsapp'tan yazdığı mesajı da paylaşan Çalık, ettiği hakaretleri kamuoyu ile paylaştı. Çalık'ın Özdağ'a, "Uçkurundan teslim alınmış bir genel başkansın. Yazıklar olsun sana" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ’IN POSTERİNİ YIRTTI

Hakaret sonrası Ümit Özdağ Büyükşehir Belediyesinden ihale aldığı için Çalık’ı görevden aldığını ifade etti. Yaşanan durum karşısında hızını alamayan kurucu il başkanı Vedat Çalık, dün Bekirdere’de bulunan il binasında giderek Ümit Özdağ’ın çerçeveletilmiş posterini yırtarak yere fırlattı. O anları telefon ile kaydettiren Çalık sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa bir süre sona görüntüleri sildi.