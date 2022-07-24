Türkkan’dan ‘Gezi Müezzinine’ geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi eylemleri sonrasında zaman zaman kullandığı “Bunlar değil miydi Bezmialem Camii’nin içine bira kutularıyla giren” iddiasıyla ilgili olarak polise verdiği ifadede, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyen müezzin Fuat Yıldırım, ifadesinin ardından İstanbul Başakşehir bağlı Kayabaşı köyünde tayin edilmişti. Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın atamasına itiraz edip dava açmıştı ve Karaköy’deki Arap Camii’nin müezzini olarak görev yapmaya başlamıştı. Kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi gören Yıldırım, sağlığına kavuşmak için organ nakli oldu.

TÜRKKAN ZİYARET ETTİ

Yıldırım'a böbrek naklinde bulunan kişinin Beyoğlu Makbul İbrahim Paşa Camisi'nde imam arkadaşı olduğunu duyurdu. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Böbrek Nakli olan Fuat Yıldırım’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Türkkan, “Dolmabahçe Müezzini Fuat Hoca’yı ziyaret ettim bugün. Kendisine böbreğini veren Mahmut Hoca ile birlikte durumları çok iyi. Tüm dostlara çok selam sevgilerini iletti. Bu operasyonu hiçbir ücret almadan bizzat üstlenen Mehmet Haberal Hoca’ya biz de şükranlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.