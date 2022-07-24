Türkkan’dan ‘Gezi Müezzinine’ geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi eylemleri sonrasında zaman zaman kullandığı “Bunlar değil miydi Bezmialem Camii’nin içine bira kutularıyla giren” iddiasıyla ilgili olarak polise verdiği ifadede, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyen müezzin Fuat Yıldırım, ifadesinin ardından İstanbul Başakşehir bağlı Kayabaşı köyünde tayin edilmişti. Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın atamasına itiraz edip dava açmıştı ve Karaköy’deki Arap Camii’nin müezzini olarak görev yapmaya başlamıştı. Kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi gören Yıldırım, sağlığına kavuşmak için organ nakli oldu.
TÜRKKAN ZİYARET ETTİ
Yıldırım'a böbrek naklinde bulunan kişinin Beyoğlu Makbul İbrahim Paşa Camisi'nde imam arkadaşı olduğunu duyurdu. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Böbrek Nakli olan Fuat Yıldırım’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Türkkan, “Dolmabahçe Müezzini Fuat Hoca’yı ziyaret ettim bugün. Kendisine böbreğini veren Mahmut Hoca ile birlikte durumları çok iyi. Tüm dostlara çok selam sevgilerini iletti. Bu operasyonu hiçbir ücret almadan bizzat üstlenen Mehmet Haberal Hoca’ya biz de şükranlarımızı iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.