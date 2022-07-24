“Simit satışları da üretimi de yüzde 50 düştü”

Kocaeli Fırıncılar Odası’nın artan maliyetler karşısında Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nden talep ettiği zam sonrası kentte 100 gram simit 5 liradan satılmaya başlandı. Kocaeli’de simide yapılan zammın ardından satışların eskiye göre neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtildi. Simit fiyatının ekmek fiyatının geçmesi sonrası vatandaş simit yemekten vazgeçti.
“ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”
Kocaeli’nin en büyük simit üreticilerinden biri olan İzmit Simit Fırını’nda satış sorumlusu olan Recai Kara simit alımının düştüğünü ifade etti. Eskiden 2 simit, 1 çaya 10 lira verilirken şimdi ise 1 simit, 1 çaya 15 lira verildiğini vurguladı. Kara, “Ay sonu geldi. İnsanların cebindeki para bitti, satışlar daha da azaldı. Alım gücü düştü. İnsanlar zamlardan sonra dışarda kahvaltı yapmayı bıraktı. Dışarda yemek devri bitti, herkes evine gidip yemek yiyor. Esnafın da durumu çok kötü. Esnaf, günü kurtarmanın peşinde. Son asgari ücret zammı sonrası ne olacak bilmiyoruz. Belki alımlar tekrar başlar. Şu anda görünen insanların alım gücünün bittiği” dedi.
“ÜRETİM YÜZDE 50 DÜŞTÜ”
Simit üretiminin ortalama yüzde 50 düştüğünü ifade eden Kara, “Üretim de nereden bakarsanız yüzde 50 düştü. Üretimin düşmesine rağmen maliyetler yüzde 100 arttı. Enflasyon, kira maliyetleri, un ve susama gelen zamlar… 10 bin lira olan kiralar 60 – 70 bin liraya kadar yükseldi. Teneke içecekler 12-13 liraya yükseldi. İnsanlar alışveriş yapamıyor” şeklinde konuştu.
“İNSANLAR BİR SİMİT İLE GÜNÜ BİTİRİYOR”
Simit 5 lira olmasına rağmen diğer yemeklere oranla yine de en ucuz ürün olduğunu belirten Kara, “Bir börek 30 lira. Yemek zorunda olan yine yiyor ama simit keyfi kalmadı. Bazıları ise sadece 1 simit ile günü bitiyor. Biz çay fiyatlarını en ucuza tutuyoruz. Pastane fiyatlarının yarısına satıyoruz ama insanlar gelip fiyatları görünce kalkıp gidiyor. Esnaf ise günü kurtarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
“ZAMLAR BİZİM KARIMIZDAN YİYOR”
Belsa Simit Kafe sorumlusu Metin Gökhan ise, satışlarda azalma olduğunu belirtti. Maliyetlerin yükselmesi nedeni ile zammın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Gökhan, zamdan memnun olmadıklarını ifade etti. Gökhan, “Yine en ucuz gıda simit ama 2 lira, 3 liraya alırken insanlar artık 5 lira vermek istemiyor. İnsanlar fiyat sormadan oturmaz oldu. Sadece simit değil, tüm ürünler insanların tepkisini çekiyor ve tüm zamlardan rahatsızlar. Artık simidi de lüks olarak görüyorlar. Simit eskiden çok rağbet görüyordu. Tüm maliyetlerde artış var. Un, susam hepsi zamlandı. Bizim işletme maliyetine bakınca simit de pek kar bırakmıyor. Zamlar bizim karımızdan yiyor. Zamlardan biz de rahatsızız” sözlerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
[email protected] - EKMEK FIRINI SİMİT- ACMA yı 4.50 krş tan satıyor. perşembe ve cumartesi günleri doğu kışla parkının orada simit -acma 4.00 krş tan satılıyor simiti - acmayı yapanda memnun satanda memnun kazanmasalar bu fiyatlardan satabilirlermi.
Vatandaş - Tamam fırıncılar haklı olabilirsiniz ama 5 tl. SİMİT olur mu Allah aşkına? Çok severim, fazla fazla alıp buzluğa atıyor, her gün yiyordum. İnanın 1 ay oldu simit yemedim, yemem de.
Vatandaş - KURTARMIYORSA ZAM YAPIN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.