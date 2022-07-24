24 Tem 2022 - 15:56- Gündem G: 24 Tem 2022 - 15:58

“Lozan’ı tartışmaya açanlar Sevr’e boyun eğenlerdir”
“Lozan’ı tartışmaya açanlar Sevr’e boyun eğenlerdir” mask

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, Lozan Barış Antlaşması’nın 99’uncu yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında I. Dünya Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükûmeti arasında imzalanan ve Anadolu topraklarının başka devletlerce paylaşıldığı Sevr Antlaşması’na da göndermede bulundu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMELİ ATILDI”

Bingöl, “24 Temmuz 1923’de imzalanan, Lozan Barış Antlaşması ile emperyalizm, cepheden sonra masada da yenilgiye uğratılmıştı. Böylece; tam bağımsız, demokratik, laik, sosyal, hukukun üstünlüğüne dayalı, çağdaş ve üniter bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli atılmıştı. Lozan, bu yönüyle; Anayasa’da vurgulanan ve “değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen” niteliklerin zeminini oluşturmaktadır” dedi.

“LOZAN KARŞITLIĞI, SEVR YANDAŞLIĞIDIR”

•             Lozan karşıtlığı, Sevr yandaşlığıdır. Bölünmek, parçalanmak ve emperyalizme yem olmaktır.

•             Lozan karşıtlığı; Atatürk’ün kurduğu ulus devlet modelinin, çağdaş kazanımların ve Cumhuriyetin niteliklerinin tasfiye edilmesidir.

•             Lozan karşıtlığı; hilafetin ve saltanatın geri getirilmek istenmesidir.

•             Lozan karşıtlığı; milli egemenlik yerine saray ve hanedan hâkimiyetini kabullenmektir.

•             Lozan karşıtlığı; millilik yerine ümmetçiliktir.

•             Lozan karşıtlığı; siyasal dinci bir devletin inşasına yüksek sesle “evet” demektir.

•             Lozan karşıtlığı; çoklu hukuk sistemini benimsemektir. Hukukun üstünlüğünün yok edilmesidir.

•             Lozan karşıtlığı; bölücü, gerici, işbirlikçi, cemaatçi, tarikatçı, PKK ve FETÖ’cü vb. yapılanmalara göz yummaktır.”

“HERKESİ DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Bingöl, “Lozan, Cumhuriyetimizin ve milletimizin dayandığı en güçlü siyasi ve hukuki temeldir. Bu temelle oynamak, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılması ve yıkılmasıdır. Bir kez daha ant içiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhuriyetimizin çağdaş niteliklerine, Lozan’a ve Milletimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Uyarıyoruz; Lozan karşıtlığı, Sevr yandaşlığıdır. Atatürk’ün kurduğu Milli devletin tasfiyesidir. Ortaçağ karanlığına teslim olmaktır. Bu emperyal oyunlara karşı, herkesi dikkatli olmaya; yurttaşlık sorumluluğu ile yasal ve demokratik yollarla mücadeleye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.
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24 Tem 2022 - 15:56 - Gündem

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