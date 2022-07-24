Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 89. yıldönümü törenle kutlandı. Tören Karamürsel Kaymakamı Osman Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya ve ilçe protokolünün katılımıyla Tarihi Belediye Binası önünde gerçekleştirildi.

ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törende, Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele döneminde kahramanca savaşarak şehit olan Karamürsel halkı anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“BİZLERİ ŞEREFLENDİRMİŞLERDİR”

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, “Dünya tarihine geçen bir istiklal mücadelesi vererek, Türk milletinin boynuna esaret zincirinin vurulamayacağı cihana gösteren ve bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 24 Temmuz 1933 tarihinde Acar isimli motoruyla deniz yolu ile ilçemize teşrif etmişlerdir. İlçemiz tarihinde önemli bir yer tutan bu ziyaretin gerçekleştiği ve Karamürsel Belediyesi olarak o günü yansıtacak şekilde yeniden düzenlediğimiz bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçemiz halkını selamlayarak belediye binamızı şereflendirmişlerdir” dedi.