Çolakoğlu Metalurji kadın üretim işçileri arıyor

Gebze Dilovası OSB mevkiinde faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji, üretimde kadın istihdamını artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda başlattığı “İşimiz Çelik Gücümüz Kadın” istihdam projesinde yer alacak kadın üretim işçileri arıyor. Başvurular Kariyer.net üzerinden alınacak. Fabrika yönetimi, başvuru yapacak olanlarda aradığı genel nitelikleri de yayınladı. İş ilanı sayfa 12’de
ARANAN KRİTERLER
· Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun veya Mesleki Yeterlilik Sertifikasına sahip
· Bilgi ve becerisine güvenen
· 35 yaşını aşmamış
· İstanbul Anadolu Yakası veya Kocaeli Bölgesi'nde ikamet eden
· Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek (08:00 – 16:00 / 16:00 – 00:00)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.