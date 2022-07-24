24 Tem 2022 - 16:05- Gündem G: 24 Tem 2022 - 16:06

Çolakoğlu Metalurji kadın üretim işçileri arıyor
Çolakoğlu Metalurji kadın üretim işçileri arıyor mask

Gebze Dilovası OSB mevkiinde faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji, üretimde kadın istihdamını artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda başlattığı “İşimiz Çelik Gücümüz Kadın” istihdam projesinde yer alacak kadın üretim işçileri arıyor. Başvurular Kariyer.net üzerinden alınacak. Fabrika yönetimi, başvuru yapacak olanlarda aradığı genel nitelikleri de yayınladı. İş ilanı sayfa 12’de

ARANAN KRİTERLER

·         Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun veya Mesleki Yeterlilik Sertifikasına sahip

·         Bilgi ve becerisine güvenen

·         35 yaşını aşmamış

·         İstanbul Anadolu Yakası veya Kocaeli Bölgesi'nde ikamet eden

·         Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek (08:00 – 16:00 / 16:00 – 00:00)
# Dilovası

24 Tem 2022 - 16:05 - Gündem

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