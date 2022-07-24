Değirmendere’den Derince’ye yüzdüler!

TARİHE GEÇTİLER

Kocaeli spor tarihinde bir ilk gerçekleşti. Değirmendere ile Derince arasında düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, yüzlerce yüzücünün katılımı ile Körfez’in iki yakasını bir araya getirdi.

KIYASIYA REKABET

İzmit Körfezi’nin iki yakasının bir araya getiren organizasyon Gölcük Belediyesi, Derince Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. İzmit Körfezi’nin iki yakasında ilk kez bir araya getiren, Değirmendere ve Derince sahili arasında düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda; Çınarlık sahilinde başladı ve yüzlerce sporcu karşı kıyıya ulaşmak için kıyasıya mücadele ettiler.

TOPLAM 235 SPORCU

Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’na 235 sporcu müracaat etti. Sabah erken saatlerde yarış alanına gelen sporcular, kayıt işlemlerini tamamladılar. Çınarlık sahilinde ısınma çalışmalarını da tamamlayan sporcular, heyecanla yarışın başlangıç saatini beklemeye başladılar. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan organizasyonda protokol konuşmaları yapıldı.

AİLELERİ İLE KUCAKLAŞTILAR

Deniz trafiğinin durdurulduğu İzmit Körfezi’nde yaklaşık iki saat boyuncakulaç atan çeşitli yaş gurubundan sporcular, geniş güvenlik önlemleri arasında Derince sahiline ulaştılar. Derince sahilinde bitiş noktasına varan sporcular, tarihi yarışı tamamlamanın sevincini, antrenörleri ve aileleriyle kucaklaşarak kutladılar.

“ÇOCUKLUĞUMUN VE ÇOCUĞUMUN HAYALİYDİ”

Kocaeli sporu açısından tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer şu şekilde konuştu: Çocukluğumun hayaliydi yüzerek karşıya geçmek ve bu kıyıdan karşı kıyıyı izlemek. Çocuğumun da hayaliydi. Kızım bugün yarışa katıldı, 5. olmuş kendisini ve tüm sporcuları tebrik ediyorum.

SİNERJİ OLUŞTU

Resmi olarak ilk defa yapılan yarışma ile Körfez’in iki yakası bir araya gelmiş oldu. Daha önce Tütünçiftlik’ten Değirmendere tarafında 1976’da yapılan bir yarış var, yani tam 45 yıl önce… Bu yarış Körfez’in iki yakasını bir araya getirmesinin haricinde Derince Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi kurumlarının bir araya gelmesiyle güzel bir sinerjinin nasıl oluştuğunu gösteren bir etkinlik oldu.

SENEYE TERS İSTİKAMET

Daha sonra söz alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise “Pandemi döneminden sonra ilimizde böyle bir etkinliğin yapılması güzel oldu. Sanayi kenti olarak anılan Kocaeli’nin bunun yanında dağ sporları, kayak sporları olduğunu iki deniz, gölü olan, yarım saatte her yere ulaşabildiğiniz 81 il içerisinde nadide bir il. Ben etkinliğin fikir hocası olan Ali Yıldırım Sezer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu sene Değirmendere’den Derince’ye yaptık. İnşallah seneye Derince’den Değirmendere’ye yapacağız. Katılan sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DÜNYACA TANINAN SU SPORLARI MERKEZİ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Karadeniz sahillerinden Sapanca kıyısına, Marmara’nın bu güzel körfezine kadar gerçekten yemyeşil, masmavi bir şehre sahibiz. Bunun da taçlandırılması gerekiyor. Yapacağımız en güzel şey sportif faaliyetler dedik. Ben bu körfeze baktığımda; küreğin, yelkenin, açık su şampiyonlarının uluslararası tanınan bir merkezi görüyorum” dedi.

“20 YIL ÖNCE DESELER İNANMAZDIM”

Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “20 yıl önce bana deselerdi, Körfez’de yüzme, yelken sporları yapılacak, yunuslar burada dans edecek deseler inanamazdım. Bugün 20 yıl boyunca kararlılık ve yatırımlarla artık şehrimiz sadece sanayi ve ticaret şehri değil, doğa sporlarının yapıldığı, kültür ve turizmin adım adım geliştiği saklı bir cennet haline geldi. Sporcuların arasında özel yüzücülerimiz vardı. Onları yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine gıpta ettik” ifadelerini kullandı.

KADINLAR DERECELER

Kızlar 14-15 Yaş

1. Berre Nur Tatar

2. Selinnur Sade

3. Azra Genç

Kızlar 16-17 Yaş

1. Beril Ceren Öztürk

2. Yağmur Şekerci

3. Emel Haşimoğlu

Kızlar 18-19 Yaş

1. Öykü Gökalp

2. Havva Çakır

Kadınlar 40-44 Yaş

1. Aylin Çetin

Kadınlar 45-49 Yaş

1. Nezahat Eyüpreisoğlu

Kadınlar 50-54 Yaş

1. Çilem Çelik

Kadınlar 55-59 Yaş

1. Deniz Güler

ERKEKLER DERECELER

Erkekler 14-15 Yaş

1. Vehbi Baran Baş

2. Muhammed Bedirhan Ayan

3. Eren Özer

Erkekler 16-17 Yaş

1. Onur Şeker

2. Gökhan Obut

3. Alp Eren Bakkurt

Erkekler 18-19 Yaş

1. Batuhan Ecrin Pınar

2. Muhammed Kerem Aslan

3. Yağız Pirim

Erkekler 20-24 Yaş

1. Gökhan Yiğitoğlu

2. Emirhan Demirtaş

3. Uğur Üstün

Erkekler 25-29 Yaş

1. Enez Şirin

2. Ferit Faruk Özmen

3. Mikail Bozbay

Erkekler 30-34 Yaş

1. Olcay Batu Coşkuner

2. Samed İzgün

3. Yusuf Uyanık

Erkekler 35-39 Yaş

1. Fatih Yıldırım

2. Recep Çapkın

3. İbrahim Karcı

Erkekler 40-44 Yaş

1.Mutlu Çimiç

2. Şükrü Selvi

3. İsmail Uğurlu

Erkekler 45-49 Yaş

1. Murat Hüdaverdi

2. Ali Akardaş

3. Hasan Bingöl

Erkekler 45-49 Yaş

1. Cemal Gümüş

2. Erkan Yıldırım

3. Sezer Ağtürk

Erkekler 50-54 Yaş

1. Yekta Nizamoğlu

2. Mehmet Akif Çomoğlu

3. Aydın Yeniay

Erkekler 55-59 Yaş

1. Nejat Ülkü

2. Mustafa Pehlivanlar

3. Abdulselam Çalkan

Erkekler 60-65 Yaş

1. Erdin Onat

2. İsmet Karasüleymanoğlu

3. Nejat Özcan