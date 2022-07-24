24 Tem 2022 - 21:45- Asayiş G: 24 Tem 2022 - 23:07

Kandıra'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kandıra ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kandıra'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü mask

Kandıra Akdurak Mahallesi Mehmet Taner Caddesi'nde bulunan otluk alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü.

24 Tem 2022 - 21:45 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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