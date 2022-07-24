Olay, Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. kesici alet ile göğsünden yaralanmış halde cadde üzerinde bulunan büfeye gelerek yardım istedi. Büfedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, A.B.'yi ambulansa aldı. Polis ekiplerine ifade veren A.B., kendisini A.Y. isimli şahsın yaraladığını iddia etti. A.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
24 Tem 2022 - 23:09- Asayiş Güncelleme: 24 Tem 2022 - 23:12
Göğsünden yaralandı! Büfedeki vatandaşlardan yardım istedi
Körfez ilçesinde kesici aletle göğsünden yaralanan kişi büfedeki vatandaşlardan yardım istedi. Hafif şekilde yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.