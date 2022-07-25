Büyükşehir İtfaiyesinden Ulaşımpark personeline eğitim

Afetler, yangın ve diğer acil durumlara yönelik olarak eğitim hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir iştiraki olan Ulaşımpark A.Ş. personeline eğitim verdi.
ACİL DURUM EKİP EĞİTİMLERİ
Kocaeli’nde vatandaşların ulaşım hizmetlerini yürüten Ulaşımpark A.Ş. bünyesinde çalışan personellerden oluşan Acil Durum Ekiplerine eğitim verilmeye devam ediliyor. Ulaşım esnasında meydana gelebilecek, ayrıca hizmet binalarında olası acil durumlara karşı eğitilen personel sayesinde seyir güvenliği üst seviyelere çıkartılıyor.
TÜM EKİPLER EĞİTİM ALACAK
Bu kapsamda ulaştırma personeline yanma ve yangın, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, acil durumlarda hareket tarzı ve taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Şu ana kadar 3 grupta 75 personele eğitim verilirken, önümüzdeki süreçte tüm Acil Durum Ekip personelinin bu eğitimi alması hedefleniyor.
UYGULAMALI EĞİTİMLER
Uygulamalı eğitimler ise Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası arkasında, modernize edilen İtfaiye Eğitim Merkezi sahasında veriliyor. Burada tüm kursiyerler yangın durumunda taşınabilir yangın söndürücülerin doğru kullanımı üzerine uygulamalı çalışmalar yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.