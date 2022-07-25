25 Tem 2022 - 09:34- Gündem G: 25 Tem 2022 - 09:37

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS tercih sonuçları, MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden sorgulanabileceğini duyurdu.
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mask

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

LGS tercihlerinin 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldığını anımsatan Özer, “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını “meb.gov.tr” ve ile “sonuc.meb.gov.tr” adreslerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek” bilgisini verdi.

LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şunları kaydetti: Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav’a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703’ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme.”

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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25 Tem 2022 - 09:34 - Gündem

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