Yeni Kocaeli Kart Merkezinde sona yaklaşılıyor

Vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanırken kullandığı Kocaeli Kart ile ilgili tüm işlemlerini yapılabileceği yeni Kocaeli Kart Merkez Ofisinde çalışmalar devam ediyor. Mimar Sinan Üstgeçiti sahil ayağında inşa edilen ofiste sona yaklaşıldı.

KAPI İMALATLARI DEVAM EDİYOR

Yeni Kocaeli Kart Merkezinde seramik yapımı tamamlandı. Dış cephe kaplaması devam ediyor. Bina içerisinde ise kapı imalatları yapılıyor. Bireysel kartların basımı, dağıtımı, öğrenci vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmetin vatandaşlara daha kaliteli bir şekilde verilmesi amaçlanan ofis 113 metrekare genişliğe sahip.

BİRÇOK İŞLEM TEK YERDEN

Çelik malzemeden tek katlı olarak inşa edilen Kocaeli Kart Merkez ofisinde satış görevlilerinin kısmı, kart aktarım odası, kayıp eşya odası, şef odası, depo, çay ocağı, tuvalet ve diğer birçok oda bulunuyor.