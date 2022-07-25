Yeni Kocaeli Kart Merkezinde sona yaklaşılıyor

Vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanırken kullandığı Kocaeli Kart ile ilgili tüm işlemlerini yapılabileceği yeni Kocaeli Kart Merkez Ofisinde çalışmalar devam ediyor. Mimar Sinan Üstgeçiti sahil ayağında inşa edilen ofiste sona yaklaşıldı.
KAPI İMALATLARI DEVAM EDİYOR
Yeni Kocaeli Kart Merkezinde seramik yapımı tamamlandı. Dış cephe kaplaması devam ediyor. Bina içerisinde ise kapı imalatları yapılıyor. Bireysel kartların basımı, dağıtımı, öğrenci vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmetin vatandaşlara daha kaliteli bir şekilde verilmesi amaçlanan ofis 113 metrekare genişliğe sahip.
BİRÇOK İŞLEM TEK YERDEN
Çelik malzemeden tek katlı olarak inşa edilen Kocaeli Kart Merkez ofisinde satış görevlilerinin kısmı, kart aktarım odası, kayıp eşya odası, şef odası, depo, çay ocağı, tuvalet ve diğer birçok oda bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aklınıza Hayret! - İyi de o hizmeti alabilmek için daha uzak bir yer bulunamadı mı? Bütün İzmit orada toplandığından çok kalabalık olur, rahat rahat hizmet alamayız! Aklınıza hayret!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.