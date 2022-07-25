Memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tarih belli oldu. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.
2 BİN 85 LİRA ZAM FARKI ÖDENECEK
Temmuz başında örneğin 5 bin lira zamsız emekli aylığı alan bir memur emeklisinin hesabına 2 bin 85 lira zam farkı yatırılacak.
ÖDEMELER FARKLI TARİHLERDE YAPILIYOR
Memur, memur emeklileri ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve aylık ödemeleri birbirinden tamamen farklı tarihlerde yapılıyor. Devlet memurları maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Memur emeklileriyle dul ve yetimlerinin ödemeleri ise her ay, 2 ayda 1 ya da 3 ayda 1 şeklinde olmak üzere 3 farklı dönemde gerçekleştiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yahyakaptan - Milletin fakirlestigi siyasetçilerin zenginlestigi bir dönemdeyiz Allah bu siyasetçilerin belasını versin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.