25 Tem 2022 - 10:55- Gündem G: 25 Tem 2022 - 10:56

Hürriyet, Lokantacılar Odası yönetimi ile buluştu

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi verdi
Hürriyet, Lokantacılar Odası yönetimi ile buluştu mask

13 Mart tarihinde gerçekleştirilen seçimde Kocaeli Lokantacılar Odası’nın yeni Başkanı seçilen İlhan Haftacı, yönetimi ile birlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren İlhan Haftacı ve yönetimi, Başkan Hürriyet ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin sonunda Hürriyet’e adının yazılı olduğu kalem hediye eden İlhan Haftacı, destekleri için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Ziyaretleri ve hediyeleri için Haftacı ve yönetimine teşekkür eden Hürriyet, yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.
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25 Tem 2022 - 10:55 - Gündem

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