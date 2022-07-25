13 Mart tarihinde gerçekleştirilen seçimde Kocaeli Lokantacılar Odası’nın yeni Başkanı seçilen İlhan Haftacı, yönetimi ile birlikte İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren İlhan Haftacı ve yönetimi, Başkan Hürriyet ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin sonunda Hürriyet’e adının yazılı olduğu kalem hediye eden İlhan Haftacı, destekleri için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Ziyaretleri ve hediyeleri için Haftacı ve yönetimine teşekkür eden Hürriyet, yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.
25 Tem 2022 - 10:55- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2022 - 10:56
Hürriyet, Lokantacılar Odası yönetimi ile buluştu
Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı ve yönetimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.