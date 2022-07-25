25 Tem 2022 - 10:56- Gündem G: 25 Tem 2022 - 10:58

Dilovası Bağdat Caddesi’ne 2 günde bin 450 ton asfalt serildi

Altyapı çalışmalarının ardından ilk kat asfaltının atıldığı Dilovası Bağdat Caddesi’nde son kat asfalt iki günde serildi.
Dilovası Bağdat Caddesi’ne 2 günde bin 450 ton asfalt serildi mask

Yoğun yağışlarda su baskını ve diğer risklerin yaşanmaması için Dilovası ilçesinde devlet hastanesine ulaşımda ilçe halkı tarafından yoğun olarak kullanılan Bağdat Caddesi’nde, yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları gerçekleştirilmişti. Altyapı çalışmalarından sonra yola ilk kat asfaltını seren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki gün içerisinde de caddeye baştan sona kadar (Eynerce Caddesi kesişimindin dönel kavşaktan itibaren–altyapı çalışmasının yapıldığı kısım) toplamda bin 450 ton asfalt serdi. 

BİN 300 METREYE ASFALT

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması ile yol konforu sağlanan Bağdat Caddesinin bin 300 metresi asfaltlandı. Yağmursuyu hattının mazgallarının da tamamlandığı cadde, kısa süre içerisinde modern bir görünüme kavuşturuldu.

HASTANE YOLU ARTIK DAHA KONFORLU 

Dilovası Bağdat Caddesi, ilçenin Batı Kavşağından başlayarak Dilovası Belediyesi önünde ilçe devlet hastanesi yönüne doğru uzanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yolun Eynerce Caddesindeki kesişiminden devlet hastanesi dönüşü dahil olan kısımda altyapı çalışması gerçekleştirdi. Altyapı çalışması sonrasında yolda yapılan üstyapı çalışmaları sonucunda cadde, daha modern ve ulaşım konforu daha kaliteli hale getirilmiş oldu.
# ile, bir, tarafından, Dilovası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

25 Tem 2022 - 10:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.918.017 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit'te komple bina icradan satılık mask
İzmit'te komple bina icradan satılık
Kartepe'de arsa (hisseli) icradan satılık mask
Kartepe'de arsa (hisseli) icradan satılık
Gebze'de 3285 m² arsa icradan satılık mask
Gebze'de 3285 m² arsa icradan satılık
Çolakoğlu Metalurji kadın üretim işçileri arıyor mask
Çolakoğlu Metalurji kadın üretim işçileri arıyor
Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 89. yıldönümü törenle kutlandı mask
Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 89. yıldönümü törenle kutlandı
“Lozan’ı tartışmaya açanlar Sevr’e boyun eğenlerdir” mask
“Lozan’ı tartışmaya açanlar Sevr’e boyun eğenlerdir”
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL