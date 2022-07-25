Dilovası Bağdat Caddesi’ne 2 günde bin 450 ton asfalt serildi

Yoğun yağışlarda su baskını ve diğer risklerin yaşanmaması için Dilovası ilçesinde devlet hastanesine ulaşımda ilçe halkı tarafından yoğun olarak kullanılan Bağdat Caddesi’nde, yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları gerçekleştirilmişti. Altyapı çalışmalarından sonra yola ilk kat asfaltını seren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki gün içerisinde de caddeye baştan sona kadar (Eynerce Caddesi kesişimindin dönel kavşaktan itibaren–altyapı çalışmasının yapıldığı kısım) toplamda bin 450 ton asfalt serdi.

BİN 300 METREYE ASFALT

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması ile yol konforu sağlanan Bağdat Caddesinin bin 300 metresi asfaltlandı. Yağmursuyu hattının mazgallarının da tamamlandığı cadde, kısa süre içerisinde modern bir görünüme kavuşturuldu.

HASTANE YOLU ARTIK DAHA KONFORLU

Dilovası Bağdat Caddesi, ilçenin Batı Kavşağından başlayarak Dilovası Belediyesi önünde ilçe devlet hastanesi yönüne doğru uzanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yolun Eynerce Caddesindeki kesişiminden devlet hastanesi dönüşü dahil olan kısımda altyapı çalışması gerçekleştirdi. Altyapı çalışması sonrasında yolda yapılan üstyapı çalışmaları sonucunda cadde, daha modern ve ulaşım konforu daha kaliteli hale getirilmiş oldu.