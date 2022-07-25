Servisçiler yürüyüşe geçti! Büyükşehir zabıtayla önlem aldı

Rekabet - Rant için esnafın birbirini yemesini ibretle seyrediyoruz. Bu arada bu rant kavgasını destekleyecek gafillere şunu söyleyelim. Bu kavga çocukların servis ücreti rekabet dışı aşırı yuksek olsun. Öğrenci velileri çok yuksek paralar vermeye devam etsin diye yapılıyor. Belediyenin aslında yapması gereken sınırsız P ve M plaka vermesidir. Rekabet gelsin, servisci tekellerinden kurtulalim