25 Tem 2022 - 11:32- Gündem G: 25 Tem 2022 - 12:14

Servisçiler yürüyüşe geçti! Büyükşehir zabıtayla önlem aldı

500 P plaka kararı sonrasında servisçiler yürüyüşe geçti. Büyükşehir Belediye binası önünde zabıta girişte önlem aldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Servisçiler yürüyüşe geçti! Büyükşehir zabıtayla önlem aldı mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında, ihtiyaç fazlası özel halk otobüslerinin trafikten çekilerek yerine 500 P plaka verilmesine yönelik madde kabul edildi. Seferden çekilecek otobüslerin yerine dağıtılacak olan 500 P plaka hakkında servisçiler sabah yapılan toplantı sonrası yürüyüşe geçti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda arbede yaşanırken servisçiler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına yürüyüşe geçti. Büyükşehir Belediyesi önünde zabıta tarafından önlem alındı. Büyükşehire çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.  Yürüyüş yapan grup "Başkan buraya" sloganları atmasının ardından yolu trafiğe kapattı. Çevik kuvvet ekipleri serviscilere biber gazıyla müdahale etti.
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25 Tem 2022 - 11:32 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Derinceli - Rant Rant Rant ,Dünyada plakası trilyon yapan başka ülke yoktur herhalde,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 14:06
06

Yahyakaptan - Akpkk icraat peşinde yine .derhal seçim akpkk duyuyon mi beni .hadi seçime akpkk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 14:00
05

Servis Şoförü - Şehir içi otobüs kararı çok doğru bir karar sayıları çok ve hurda ararclari trafikten almak vatandaşa hizmettir

P plaka sayısı ilimizde aşırı yetersiz 500 plaka ile bu fiyat düşmez rantçılar bu kadar gürültü yapmayın bedavadab

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 13:53
04

Ey Gafiller - bu eyleme sempatiyle bakan gafiller için söylemek gerekiyor. servisçiler çocuğunuzun servis fiyatını, rekabet etmeden, aşırı fiyatla belirlemek,

cebinizdeki üç kuruşun bir kuruşunu almak için eylem yapıyorlar. sempatiyle bakanlara bilgi olsun.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 13:33
03

söz - tahir başkan şehir içi minibüsçülerine elini kaptırdı şimdi taksici servisçi minibüsçülerden kolunu kurtaramıyor kontak kapatırlarız ile devlet tehtid edilmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 12:56
02

Hacı Ibrahim - Zamanında verirseniz oyları akpye daha çok yürürsünüz çekin cezasını şimdi bunlar kendilerinden başka kimseyi düşünmezler 20 yıldır öğrenemediniz gitti

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 11:55
01

Rekabet - Rant için esnafın birbirini yemesini ibretle seyrediyoruz. Bu arada bu rant kavgasını destekleyecek gafillere şunu söyleyelim. Bu kavga çocukların servis ücreti rekabet dışı aşırı yuksek olsun. Öğrenci velileri çok yuksek paralar vermeye devam etsin diye yapılıyor. Belediyenin aslında yapması gereken sınırsız P ve M plaka vermesidir. Rekabet gelsin, servisci tekellerinden kurtulalim

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 11:54
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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