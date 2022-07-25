Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısında, ihtiyaç fazlası özel halk otobüslerinin trafikten çekilerek yerine 500 P plaka verilmesine yönelik madde kabul edildi. Seferden çekilecek otobüslerin yerine dağıtılacak olan 500 P plaka hakkında servisçiler sabah yapılan toplantı sonrası yürüyüşe geçti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda arbede yaşanırken servisçiler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına yürüyüşe geçti. Büyükşehir Belediyesi önünde zabıta tarafından önlem alındı. Büyükşehire çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yürüyüş yapan grup "Başkan buraya" sloganları atmasının ardından yolu trafiğe kapattı. Çevik kuvvet ekipleri serviscilere biber gazıyla müdahale etti.
25 Tem 2022 - 11:32- Gündem Güncelleme: 25 Tem 2022 - 12:14
Servisçiler yürüyüşe geçti! Büyükşehir zabıtayla önlem aldı
500 P plaka kararı sonrasında servisçiler yürüyüşe geçti. Büyükşehir Belediye binası önünde zabıta girişte önlem aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Derinceli - Rant Rant Rant ,Dünyada plakası trilyon yapan başka ülke yoktur herhalde,
Yahyakaptan - Akpkk icraat peşinde yine .derhal seçim akpkk duyuyon mi beni .hadi seçime akpkk
Servis Şoförü - Şehir içi otobüs kararı çok doğru bir karar sayıları çok ve hurda ararclari trafikten almak vatandaşa hizmettir
P plaka sayısı ilimizde aşırı yetersiz 500 plaka ile bu fiyat düşmez rantçılar bu kadar gürültü yapmayın bedavadab
Ey Gafiller - bu eyleme sempatiyle bakan gafiller için söylemek gerekiyor. servisçiler çocuğunuzun servis fiyatını, rekabet etmeden, aşırı fiyatla belirlemek,
cebinizdeki üç kuruşun bir kuruşunu almak için eylem yapıyorlar. sempatiyle bakanlara bilgi olsun.
söz - tahir başkan şehir içi minibüsçülerine elini kaptırdı şimdi taksici servisçi minibüsçülerden kolunu kurtaramıyor kontak kapatırlarız ile devlet tehtid edilmez
Hacı Ibrahim - Zamanında verirseniz oyları akpye daha çok yürürsünüz çekin cezasını şimdi bunlar kendilerinden başka kimseyi düşünmezler 20 yıldır öğrenemediniz gitti
Rekabet - Rant için esnafın birbirini yemesini ibretle seyrediyoruz. Bu arada bu rant kavgasını destekleyecek gafillere şunu söyleyelim. Bu kavga çocukların servis ücreti rekabet dışı aşırı yuksek olsun. Öğrenci velileri çok yuksek paralar vermeye devam etsin diye yapılıyor. Belediyenin aslında yapması gereken sınırsız P ve M plaka vermesidir. Rekabet gelsin, servisci tekellerinden kurtulalim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.