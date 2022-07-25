25 Tem 2022 - 12:24- Gündem G: 25 Tem 2022 - 12:25

Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele başladı

Kandıra'da ayçiçeği çayır tırtılının görüldüğü İzmit ve Kandıra ilçelerinde zararlıya karşı mücadele başlatıldı.
Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı mücadele başladı mask
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Kandıra'da ayçiçeği tarlalarında görülen ayçiçeği çayır tırtılı zararlısıyla ilgili incelemeler yapıldı. Bu çerçevede düzenlenen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Ak Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, Kandıra Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, Kandıra Belediye Meclisi Üyesi Beyhan Şen, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Dron kullanımıyla da yapılan incelemelerde, üreticilere ayçiçeği çayır tırtılı zararlısıyla mücadele noktasında bilgi verildi. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, ilaçlamaların yapılacağı saatlere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle arıların çalışma saatlerinde ilaçlamadan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu. Çil, çiftçilerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve zararlılardan beraber çalışarak kurtulabileceklerini sözlerine ekledi.

Kocaeli genelinde 15 bin 236 dekarlık alanda ayçiçeği, 29 bin 136 dekar alanda yonca bitkisi yetiştiriliyor. Ayçiçeği çayır tırtılı zararlısının Kandıra ve İzmit ilçelerinde de ortaya çıktığı öğrenildi. Yaprak, çiçek, tomurcuk ve sürgünde zarara sebebiyet veren ayçiçeği çayır tırtılı zararlısına karşı yürütülen sürvey çalışmaları neticesinde, Kandıra ilçesinde ayçiçeği tarımının yapıldığı alanlarda yaklaşık olarak 750 dekarlık alanda ayçiçeği çayır tırtılı zararlısı ve zarar belirtisi gösteren ayçiçeği tarlaları tespit edildi. İzmit ilçesindeyse Akmeşe, Bağlıca, Düğmeciler mahallerinde ekonomik zarar eşiğinin altında olmak koşuluyla toplamda 100 dekara yakın alanda zararlı tespit edildi. İl genelinde ayçiçeği ekiliş alanlarında toplamda yüzde 5’e varan oranda zarar mevcut olduğu öğrenildi. Kocaeli il genelinde 29 bin 136 dekar yonca ekiliş alanlarında, yaklaşık olarak 250 dekar yonca tarımı alanında zararlı tespit edildi. Zarar oranının ise yüzde 1 olduğu belirtildi. Öte yandan, Körfez, Karamürsel ve Derince ilçelerinde yürütülen sürvey çalışmalarında zararlıya rastlanılmadı.
# başkanı

25 Tem 2022 - 12:24 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Himmet - İlaç zamları akpkk nin suçudur suçlu bellidir tek adam .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Temmuz 14:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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